20 бьюти-средств для лица, которые спасают нас в офисе

Мисты, освежающие спреи, невидимые патчи и праймеры. Команда BeautyHack рассказывает о средствах для мгновенного увлажнения, избавления от отеков и следов усталости.

Освежающий спрей мгновенного действия Ibuki, Shiseido

Если есть на свете идеальный тоник-спрей для самолета, разгара московской пробки или дедлайна, когда начальник превращается в Терминатора, — это он, добрый волшебник, блаженной свежестью снимающий любое напряжение. Эффект бодрящего, но комфортного, без колючести, холодка моментальный — и самое классное, что длится он не считаные секунды, а ещё минут 10. Ощущение, что ты воскресла, помолодела, телепортировалась к норвежским фьордам — все сразу.

По консистенции это не совсем вода, а скорее гель, рассеянный на крошечные частицы — потому и эффект долгоиграющий. Жду не дождусь, когда возьму его в отпуск на море — после трех часов на пляже лучшего экспресс-spa для лица не придумаешь.

Цена: около 2 600 руб.

Увлажняющая освежающая дымка для лица Valo Glow Refresh Hydrating Vitamin C Mist, Lumene

Выбор креативного директора BeautyHack Ксении Вагнер

Это классическая «водичка» пригодится для перезагрузок в течение дня — ее можно наносить прямо на макияж, она не содержит масел и впитывается моментально.

Я наносила с утра на чистую кожу и думала распределить ватным диском, но реально не успела: три секунды — и кожа ее съела. Формула с витамином С обещает моментальное сияние, но я скорее назвала бы это свежестью. Из бонусов — сладко-свежий запах (в составе есть арктическая морошка и вообще 96% ингредиентов — натуральные) и большой флакон, которого надолго хватит.

Цена: около 1 000 руб.

Дымка Hydra Beauty Essence Mist, Chanel

Люблю за мягкое распыление — средство с удобным дозатором моментально освежает кожу. При распылении лицо будто бы окутывает тонкая вуаль. Тут же чувствуешь свежий ненавязчивый цветочный аромат.

Очень часто использую эту дымку, когда в разгаре рабочего дня начинаю уставать и нужно быстро «взбодриться».

Активный компонент средства — цветок Камелии Альба, который отвечает за увлажнение кожи. Уверена, дымка не раз выручит меня предстоящим летом!

Цена: 4 415 руб.

Дымка-спрей увлажняющая SPF30 Eau Thermale Brume d'Eau SPF30, Uriage

Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

При первом взгляде на флакон, кажется, что это обычная термальная вода в travel-формате. На самом деле это инновационное средство, которое поддерживает естественный водный баланс кожи и может экстренно увлажнить ее. И у средства это получается на «ура» — как раз за счет того, что оно обогащено термальной водой.

Весомый бонус — SPF-фактор 30 (пригодится в отпуске и для защиты от первых солнечных лучей).

Недавно я прошла исследование на уровень увлажнения кожи, и оказалось, что моя увлажнена всего на 34%. Но благодаря этой дымке она стала более напитанной, и сухость меня больше не беспокоит — кладу компактный спрей в сумочку и освежаюсь в течение дня: в офисе, в машине, пока стою в пробке, или дома, пока готовлю ужин. Особенно нравится наносить средство перед вечерним уходом или в выходные, когда на лице нет косметики.

Цена: 487 руб.

Бальзам Butterstick Lip Treatment, Touch of Berry, Kiehl’s Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Оттеночный бальзам — это средство, с которым я не расстаюсь никогда (минимум один всегда должен быть в сумочке). Из-за постоянного использования матовых помад губы просят пощады, а прозрачного и едва заметного бальзама не всегда бывает достаточно. Так вот, когда хочу добавить красок в свою жизнь, беру ягодный Butterstick от Kiehl’s. В его составе кокосовое и лимонное масла — вместе они питают губы и защищают их от вредного воздействия окружающей среды. При этом бальзам пахнет шоколадной конфетой (так и хочется съесть) и очень приятен на губах: не слишком липкий, в меру увлажняющий и дает очень натуральных эффект зацелованных губ.

Цена: 1 400 руб.

Защитный бальзам для губ Sacred Nature, Comfort Zone

В марку Comfort Zone я влюблена с первого дня нашего знакомства, которое длится полгода. За это время ни одного разочарования — восторг и ничего кроме. С питательным защитным бальзамом Sacred Nature случилась такая же история. Едва открыв колпачок и почувствовав запах натуральных эфирных масел, мое сердце было отдано этому лаконичному футляру. Главный действующий ингредиент — масло Бурити, ответственное за увлажнение, защиту от ветра и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Все компоненты в составе 100% натуральные и произведены из органических культур. Бальзам легко наносится — начинает таять на губах, быстро впитывается и не растекается. А за запах можно продать душу — кажется, так должна пахнуть настоящая органика.

Цена: 1800 руб.

Крем Pep Start Eye Cream, Clinique

Выбор колумниста BeautyHack и бьюти-блогера Эльвиры Чабакаури

Clinique Pep Start Eye Cream — это легкий крем со светоотражающими частицами и очень быстрым эффектом — буквально за пару минут он заметно бодрит кожу вокруг глаз (как по ощущениям, так и внешне). Еще мне нравится, что на него хорошо ложится макияж, даже если нет времени ждать полного впитывания. Эта серия Clinique как раз предназначена для вечно спешащих городских жителей.

Цена: 2100 руб.

BB-крем «Драгоценный иммортель», L’Occitane

Это идеальное средство для легкого и невесомого покрытия. BB-крем легко подсвечивает кожу, сглаживает недостатки, убирает неровности и покраснения кожи. Бонус — средство стойкое и универсальное: с ним вам не нужен будет консилер и праймер, крем и без них отлично выдерживает 8-ми часовой рабочий день. Ухаживающие компоненты (эфирное масло цветка иммортеля) в составе защищают кожу от мороза и ветра, а летом отлично защитят от солнца. Кроме того, крем очень хорошо увлажняет кожу. Можно заменить им и дневной крем. Вот что значит многофункциональность!

Цена: 3 790 руб.

Моделирующий стик 2 в 1 Studio Skin Shaping Foundation Stick, Smashbox

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Тональные стики сейчас есть в ассортименте практически каждой марки, но идеальный найти непросто. Во-первых, не все они достаточно кремовые, чтобы не растягивать кожу при нанесении и не превращать вас в леопарда с пятнами, которые невозможно растушевать. Стик от Smashbox хорош по всем параметрам: у него нежная кремовая текстура, прекрасно поддающаяся растушевке и спонжем, и кистью, и кончиками пальцев. А еще у средства отличная перекрывающая способность — с мелкими несовершенствами справится на ура, без эффекта плотной маски. И бонус, который возводит стик в категорию «ты всегда будешь в моей косметичке» — удобное кремовое средство для контурирования, которое при легчайшем касании превращается в пудру и создает очень естественную тень. Оттенок средства для моделирования идеально подобрано под тональную основу, поэтому при покупке ориентируйтесь именно на нее.

Цена: 2 990 руб.

Устойчивый тональный крем Haute Tenue Everlasting Foundation, Clarins

Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы

Устойчивая тональная основа подходит для всех типов кожи. У меня — жирный, и он отлично отреагировал на новинку в косметичке. Средство продержалось в течение всего рабочего дня. Даже тренировка по танцам оказалась для Clarins Haute Tenue посильной задачей — тон не «уплыл». В составе — матирующий порошок бамбука, благодаря которому Т-зона начинает слегка блестеть лишь ближе к вечеру (вопрос решается одной матирующей салфеткой).

Крем отлично маскирует недостатки, не создавая эффекта маски, поэтому при дневном освещении кажется, что ровная кожа — подарок природы, а не чудо, сотворенное декоративной косметикой. У средства густая, плотная текстура, которая мягко растушевывается с помощью кисти. Крепкая пятерка за стойкость, хорошую матирующую способность и легкость — на коже практически не ощущается.

Цена: 3 199 руб.

Увлажняющий праймер для лица Photo Finish Primerzier

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Праймеры для меня — жизненно необходимый элемент макияжа. Я люблю универсальные средства: экономят время и позволяют наносить на лицо меньше косметики. Новый праймер от Smashbox именно такой: он одновременно увлажняет кожу, насыщая ее влагой, и подготавливает к нанесению макияжа. Обладательницам жирной кожи — на заметку, а сухой — настойчивая рекомендация к тестингу. Без увлажняющего крема после утреннего умывания вы не обойдетесь, но средство спасет вашу кожу от пересушивания в течение дня.

О стойкости макияжа после использования и говорить не приходится: замечаю, что визажисты на съемках часто используют именно этот праймер перед макияжем, а значит стойкость он гарантирует на 1000% даже при жаре от профессионального освещения и стрессе от камер, направленных на моделей.

Цена: 2 590 руб.

Аква-основа под макияж Aqua Primer, Rouge Bunny Rouge

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

У праймера Rouge Bunny Rouge очень нежная гелевая текстура, которая делает его похожим на классический уход для лица. И состав у средства «ударный», поэтому оно дает не только визуальный эффект. 70% праймера — это вода. Остальные 30% делят между собой экстракт облепихи, корня ириса, изомерат сахарида, витамины А и Е. Все эти компоненты разглаживают и увлажняют. А бисаболол успокаивает кожу, поэтому я советую праймер девушкам, страдающим от воспалений и раздражений.

Aqua Primer можно смешивать с тоном и наносить на веки как базу (я иногда беру его с собой на работу и использую вечером, когда делаю макияж глаз). После лицо выглядит увлажненным, в течение дня не проявляется блеск. Для меня главным плюсом стала очевидная стойкость макияжа: обычно в конце дня я привыкла подправлять тон, потому что лицо после 8 часов работы за компьютером выглядело уставшим. Aqua Primer как будто закрепляет тон и желаемый эффект лоска и здорового свечения остается до конца дня (даже если на вас самый нюдовый из всех нюдовых макияж).

Средство заключено в стеклянный увесистный флакон, с использования которого очень приятно начинать утро в ванной!»

Цена: 4240 руб.

Хайлайтер Highlighting Tint, Artistry

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Розовый крем-гель со светоотражающими частицами. Использовала по назначению — как базу, чтобы создать модный эффект gym skin. Не рекомендую девушкам с заметными порами — может подчеркнуть рельеф. В этом случае лучше смешать Artistry Highlighting Tint с тональным кремом — кожа будет сиять очень деликатно, а розовый оттенок придаст лицу свежий вид. Мне хотелось добиться выразительного сияния — вбила средство подушечками пальцев на скулы и виски (как хайлайтер). Свечение держалось весь день!

Цена по запросу

Патчи Hydrogen Gel Twin-Patch for Eye Zone, Enhel Beauty

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Enhel Beauty разрабатывает сверхмодную тему водорода: марка поставляет аппараты для обогащения воды водородом, собственно, водородную воду и очень хорошую уходовую косметику. Гидрогелевые патчи — то, с чего знакомство с Enhel Beauty имеет смысл начать: они отлично разглаживают кожу, осветляют ее и при этом совершенно прозрачные: можно даже в такси с ними ехать.

Цена: 2 700 руб.

Патчи Hyaluronic Eye Patch Masks, Thalgo

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Тонкие тканевые патчи, щедро пропитанные сывороткой, относятся к гиалуроновой серии Thalgo — на мой взгляд, очень удачной. Эти патчи спасают меня уже много лет и остаются любимым sos-средством: их нужно держать всего 10 минут, а кожа мгновенно свежеет, светлеет и становится увлажненной.

Цена: 1 999 руб.

Мист Mist Expert Red Moisture Gel Mist, VProve

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Молодая корейская марка VProve, специализирующаяся на многоступенчатом уходе за кожей, вышла на наш рынок только этим летом. Их гель-мист из линейки Expert нацелен не столько на борьбу с покраснениями, сколько на увлажнение и общее улучшение качества кожи — его можно использовать и как тоник, и поверх макияжа. В составе средства алоэ вера, экстракт женьшеня и астаксантин, который известен как антивозрастной и увлажняющий компонент.

Цена: 1 590 руб.

Спрей Priming with a Hydrating Fluid, Valmont

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Довольно серьезный уход, несмотря на легкомысленный форм-фактор. Этот увлажняющий флюид в спрее хорошо использовать, когда хочется какого-то дополнительного питания в течение дня. Он хорошо убирает обезвоженность, а если использовать перед сывороткой и кремом, то есть ощущение, что средства ложатся лучше.

Цена по запросу

Тоник-спрей Pivoine Sublime Perfecting Mist, L’Occitane

Выбор редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Спрей от L’Occitane с волшебным весенним ароматом цветущего сада я использую не только как освежающее и увлажняющее средство, но и при нанесении макияжа: после крема распыляю по лицу спрей и затем использую тональную основу, которая ложится на лицо тонким слоем и полностью сливается с кожей.

В составе средства нет спирта, а экстракт пиона отлично выравнивает и разглаживает кожу. Распыление тоже заслуживает всяких похвал — специальный дозатор превращает тоник в «пыль», что помогает равномерно орошать все лицо.

Обладательницам сухого типа кожи советую использовать спрей и в течение дня — чтобы освежать лицо и обновлять макияж.

Цена: 1090 руб.

Увлажняющий спрей-уход Dream Сream, Черный жемчуг

Средство стало отличным помощником в вопросах моментального увлажнения. Что понравилось? Во-первых, компактная упаковка — средство легко помещается даже в самую маленькую сумку. Во-вторых, комфортный распылитель, который помогает быстро увлажнить лицо и не обрызгать все вокруг. В-третьих, сам состав спрея, который увлажняет кожу и не провоцирует раздражения.

Наносила его в качестве завершающего этапа ухода и в течение дня, когда хотелось освежить лицо. С удовольствием возьму в самолет: всегда экономлю место в ручной клади, а спрей поможет пережить полет без сухостей и пройти через акклиматизацию в жаркой стране.

Цена: около 300 руб.

Многофункциональное сухое масло Divine Oil, Caudalie

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

В дороге, в отпуске или на работе мне хочется не просто освежиться, а увлажнить кожу: она реагирует на стресс сухостями и превращается в финик (те, кто любят этот фрукт, знают, что самые вкусные — сушеные и мягкие; так вот, моя кожа выглядит именно так). Божественное масло оправдало свое название — оно стало настоящим спасением этой весной, когда я провожу в пути больше времени, чем хотелось бы.

Средство моментально увлажняет кожу — в этом помогают масла винограда, кунжута, гибискуса и арганы. Симбиоз этих масел моментально делает кожу бархатной и напитанной, а эффект сохраняется до 6-ти часов!

Его очень удобно наносить: сухое масло представлено в виде жидкого спрея. Несколько нажатий на дозатор достаточно для того, чтобы увлажнить сухие участки кожи. Упаковка герметична (средство не «убежит» на дно сумки), а само масло быстро впитывается.

Цена: 2 700 руб.