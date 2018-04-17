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Как чукчи смывают с себя грязь
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Как чукчи смывают с себя грязь 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
У жителей Чукотки было всегда существовало поверье, что человек во время мытья теряет свое здоровье и жизненную силу. Такое отношение чукчей к банным процедурам неудивительно, ведь принять горячую ванну в суровых условиях Крайнего Севера было чрезвычайно сложно.
Раньше этот кочевой народ круглый год находился в тундре, занимаясь выпасом оленей. В этих местах никогда не было растительности, поэтому нагреть воду для мыться там просто нечем.
Этнографы рассказывают: «Периодически жители Чукотки собирались всем стойбищем, намазывали себя жиром нерпы, разводили костер и грелись, раздевшись, около него. Растопленный идущим от костра жаром жир смешивался с грязью, налипшей на кожу. После этого чукчи брали в руки костяные скребки и соскабливали ими со своих тел жир».
Ещё один способ, традиционно используемый народами Крайнего Севера для очистки кожи от загрязнений, — это ношение кожаной одежды ворсом к телу. Ворсинки постепенно очищали кожу от грязи механическим способом.
Как моются чукчи сегодня
Во времена советской власти чукчей начали насильно приучать к банным процедурам. Постепенно этот процесс стал частью быта жителей тундры. У современных пастухов-оленеводы есть возможность пользоваться мобильными банями, а также миниатюрными переносными печами.
Однако и сегодня чукотские оленеводы моются не слишком часто. Спасаясь от постоянного холода, они натирают свои тела жиром, защищающим кожу от переохлаждения. И смывая этот жир, чукчи теряют защитный барьер и становятся уязвимыми для морозного воздуха. Поэтому и сегодня многие жители Чукотки моются реже, чем представители других национальностей.
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