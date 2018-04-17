Модель с псориазом заставляет на себя смотреть

Селия Мартинез могла бы быть вполне обычной инстамоделью, которых сегодня в Сети невиданное множество. Если бы не одно довольно весомое "но": в 16 лет у девушки диагностировали псориаз.

Маленькие красные точки распространились по телу Селии, покрыв 90% поверхности ее тела, включая лицо.

@celia_dalmatita

"Эти маленькие красные точки ужасно зудят. Чувство, которое я испытываю постоянно, сравнимо с тем, если бы на тело потихоньку лили по капле раскаленного масла — эти точки обжигают и чешутся примерно также нестерпимо. Через несколько дней они увеличиваются и начинают кровить. Так раз за разом", — делится своими ощущениями девушка.

@celia_dalmatita

Раньше она мечтала стать настоящей фотомоделью, но агентства отказывали ей. В ход шло все: кто-то ссылался на то, что у Селии нет рекомендаций, кто-то откровенно говорил ей, что дело в псориазе. Дело в том, что у моделей должна быть идеальная кожа, а тело Мартинез предполагает множество часов коррекции в фотошопе.

@celia_dalmatita

Селия стала настоящим объектом для издевательств: ей говорили гадости вслед, кто-то откровенно называл ее уродиной. Но девушка считает, что она выше этого, и отвечать на такое просто унизительно. Поэтому она создала профиль в Инстаграм, где регулярно публикует фотографии себя "настоящей". На многих снимках девушка не редактирует свою кожу, чтобы показать, насколько важно принимать себя.

@celia_dalmatita

Селия считает, что сможет помочь людям, которые не могут принять собственный облик со всеми недостатками. Девушка уверена, что самое главное — находиться в гармонии с собой и своим телом, каким бы оно ни было.