Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии

Отсутствие бюстгальтера под просвечивающимся топом — такой модный тренд, как ни странно, вызвал у молодых американок спад спроса на услуги по увеличению груди. Теперь девушки мечтают стать обладательницами сосков как у знаменитой модели. Разжиться обновкой можно за вполне доступную сумму: ценник начинается от 700 долларов.

Доктор Норман Роув (Dr. Norman Rowe), нью-йоркский пластический хирург, рассказывает, что все больше клиенток обращаются к нему с просьбой сделать им «дизайнерские соски». Норман говорит, что сам изобрел этот термин. А самые популярные сейчас — «дизайнерские соски как у Кендалл Дженнер », то есть небольшие, достаточно светлые, но при этом перманентно эрегированные так, что их отлично видно из-под одежды.

С декабря 2016 года, когда модель Кендалл Дженнер кинула в соцсетях клич «освободить грудь», спрос на процедуру по созданию дизайнерских сосков вырос в 4 раза.

Такая процедура, безусловно, значительно проще, чем стандартная маммопластика. Чтобы воплотить в жизнь операцию под кодовым названием «Как у Кендалл», медики делают ареолы симметричными — то есть в прямом смысле подгоняют их под один размер. После этого корректируется цвет сосков: чтобы сделать ареолы светлее, в ход идет лазер, а если нужно темнее — то татуаж.

Ну и самое главное — размер: хирург моделирует соски и делает их более выпуклыми с помощью инъекций филлеров. Стоимость одного укола в клинике доктора Роува составляет примерно 700 долларов США, а эффект от введения филлеров будет длиться не менее двух лет.

Не всем женщинам природа подарила дерзко торчащие соски, поэтому возможность заполучить их очень радует молодых жительниц Нью-Йорка, которые табуном идут в заведение доктора Роува на Парк-авеню.