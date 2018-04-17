Ещё
Первая в мире «умная» маска для лица UFO поступила в продажу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первая в мире «умная» маска для лица UFO поступила в продажу 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Шведский бьюти-бренд FOREO объявил начало продаж первой в мире электронной «смарт»-маски для лица UFO. Теперь новинка доступна для онлайн-заказа по всему миру.
Уникальность «умной маски» — профессиональный уход за кожей всего за 90 секунд (вместо 20 минут использования тканевой маски) и возможность c помощью мобильного приложения выбирать режим работы с учетом индивидуальных особенностей кожи. Секрет эффективности UFO — сочетание шести разных терапий: термо-, крио-, световой LED-терапии синим, красным и зеленым светом и ультразвуковые пульсации T-Sonic™. Каждая из них активизирует компоненты специальной «умной» маски — дневной Make My Day и ночной Call It A Night.
Все специальные маски, которые идут в комплекте с UFO и активируются с помощью его технологий, разработаны в Корее — центре индустрии тканевых масок. Они созданы из мягкой микрофибры с использованием экстрактов растений и фруктов, масел и натуральной цветочной воды и не содержат таких вредных веществ, как парабены, силикон и минеральные масла. Натуральный состав выгодно отличает их от тканевых масок.
UFO работает с мобильным приложением FOREO app. С его помощью можно контролировать интенсивность T-Sonic пульсаций, света, нагревания/охлаждения, а также возможен дозаказ тканевых смарт-масок в один клик.
Уже сейчас UFO доступен в трех цветах по стоимости 25 999 рублей. Заказать новинку можно на официальном сайте компании. Также в ближайшее время в продажу поступит мини-версия устройства — UFO-mini.
FashionTime: последние новости
Дана Борисова и Данко встречаются: «шпионское» видео попало в сеть В Санкт-Петербурге состоялось открытие флагманского магазина Timberland 3 рецепта домашних колбасок
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девочка созрела: рано повзрослевшие звездные дочки56
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии4
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги98
Как подделывают яйца23
Валерии — 50: почему певица не скрывает возраст13
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение