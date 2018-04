Первая в мире «умная» маска для лица UFO поступила в продажу

Шведский бьюти-бренд FOREO объявил начало продаж первой в мире электронной «смарт»-маски для лица UFO. Теперь новинка доступна для онлайн-заказа по всему миру.

Уникальность «умной маски» — профессиональный уход за кожей всего за 90 секунд (вместо 20 минут использования тканевой маски) и возможность c помощью мобильного приложения выбирать режим работы с учетом индивидуальных особенностей кожи. Секрет эффективности UFO — сочетание шести разных терапий: термо-, крио-, световой LED-терапии синим, красным и зеленым светом и ультразвуковые пульсации T-Sonic™. Каждая из них активизирует компоненты специальной «умной» маски — дневной Make My Day и ночной Call It A Night.

Все специальные маски, которые идут в комплекте с UFO и активируются с помощью его технологий, разработаны в Корее — центре индустрии тканевых масок. Они созданы из мягкой микрофибры с использованием экстрактов растений и фруктов, масел и натуральной цветочной воды и не содержат таких вредных веществ, как парабены, силикон и минеральные масла. Натуральный состав выгодно отличает их от тканевых масок.

UFO работает с мобильным приложением FOREO app. С его помощью можно контролировать интенсивность T-Sonic пульсаций, света, нагревания/охлаждения, а также возможен дозаказ тканевых смарт-масок в один клик.

Уже сейчас UFO доступен в трех цветах по стоимости 25 999 рублей. Заказать новинку можно на официальном сайте компании. Также в ближайшее время в продажу поступит мини-версия устройства — UFO-mini.