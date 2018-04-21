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Новый тренд: «звездные» веснушки и яичница на носу
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Новый тренд: «звездные» веснушки и яичница на носу 

Рамблер 3 часа назад
Раскрашенные носы инста-модниц — в фотогалерее.
1/6  Яркие краски свежих ягод и фруктов украшают нос этого блогера. Вот бы еще их запахи можно было услышать.
Фото:
2/6  "Звездная девочка". Здесь в ход пошли не только краски, но и блестки, и стразы.
Фото:
3/6  "Разбить" прямо на носу яичницу? Почему бы нет!
Фото:
4/6  И снова "звездный" дизайн. Звездные "веснушки" смотрятся вполне органично.
Фото:
5/6  Весной на носу могут появиться не только веснушки, но и цветы. Достаточно только проявить фантазию.
Фото:
6/6  Здесь, конечно, больше внимания привлекают брови. Но и нос блогер не обошла вниманием.
Фото:
Недавно Instagram взорвал новый тренд: бьюти-блогер из Кувейта Закия Серрух предложила своим подписчицам рисовать брови в виде кардиограммы. Визажит при создании оригинального дизайна бровей использовала клей и подводку.
Но Instagram-мода не стоит на месте, и уже новые блогеры задают новые тренды. Например, используют вместо холста… собственные носы. Оригинальный "флешмоб" захватил страницы модниц: множество девушек выложили селфи с различными изображениями на носу и переносице. Некоторые из них — в фотогалерее.
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