Новый тренд: «звездные» веснушки и яичница на носу 

1/6 Яркие краски свежих ягод и фруктов украшают нос этого блогера. Вот бы еще их запахи можно было услышать. Фото: @iamgiannapaola

2/6 "Звездная девочка". Здесь в ход пошли не только краски, но и блестки, и стразы. Фото: @mamapeach_

3/6 "Разбить" прямо на носу яичницу? Почему бы нет! Фото: @gothfruits

4/6 И снова "звездный" дизайн. Звездные "веснушки" смотрятся вполне органично. Фото: @mamapeach_

5/6 Весной на носу могут появиться не только веснушки, но и цветы. Достаточно только проявить фантазию. Фото: @gothfruits