Новый тренд: «звездные» веснушки и яичница на носу 

Недавно Instagram взорвал новый тренд: бьюти-блогер из Кувейта Закия Серрух предложила своим подписчицам рисовать брови в виде кардиограммы. Визажит при создании оригинального дизайна бровей использовала клей и подводку.
Но Instagram-мода не стоит на месте, и уже новые блогеры задают новые тренды. Например, используют вместо холста… собственные носы. Оригинальный "флешмоб" захватил страницы модниц: множество девушек выложили селфи с различными изображениями на носу и переносице. Некоторые из них — в фотогалерее.