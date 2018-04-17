Как весной подготовить ноги к открытому платью

Погода наконец позволяет убрать подальше теплые колготки-чулки и достать из гардеробной платья и юбки самой легкомысленной длины, так долго ждавшие своего звездного часа. Есть только одна проблема — бледные ноги, которые лучше никому не показывать. Рассказываем, какие средства помогут «вдохнуть» в них жизнь, сделать гладкими, загорелыми и сияющими, если до пляжа еще далеко.

Скраб для тела Nude Body Scrub, Anne Simone

Первый шаг на пути к идеальным ногам — отшелушивание и выравнивание текстуры кожи. Этот скраб от Anne Simone — дорогой, но очень высококвалифицированный специалист. Песок с острова Бора-Бора отвечает за бережное, но тщательное отшелушивание. Входящие в состав натуральные масла увлажняют и делают кожу подтянутой. Розовый кварц и цветы белого гибискуса придают легкое сияние. После использования этого средства весь мир будет у ваших ног!

Скраб для тела Nude Body Scrub, Anne Simone (10 019 руб.)

Пилинг-мист для тела Skin Smoothing Peach Body Peelind Mist, Nature Republic

Если у вас чувствительная и нежная кожа и механические скрабы ей не по нраву, попробуйте этот мист-скатку для тела корейской фирмы Nature Republic. Он очень бережно уберет ороговевшие частички и подойдет даже для тех, кто страдает от фолликулярного гиперкератоза или медленной регенерации, так как не травмирует кожу. Экстракт персика в составе отвечает за увлажнение и питание. После использования кожа мягкая и нежная.

Пилинг-мист для тела Skin Smoothing Peach Body Peeling Mist, Nature Republic (720 руб.)

Молочко для сухой кожи Lipikar Lait, La Roche-Posay

Следующий шаг — увлажнение. Это молочко для тела дерматологи советуют даже тем, у кого очень-очень сухая кожа, с которой никакие другие средства не справляются. Но этому герою все по плечу. В составе масло карите, термальная вода и специальная комбинация липидов, которая улучшает защитные функции кожи. Со своей задачей продукт справляется на твердую пятерку — кожу после него хочется гладить просто бесконечно. Несмотря на столь сильный результат, средство обладает легкой нелипкой текстурой и достаточно быстро впитывается.

Молочко для сухой кожи Lipikar Lait, La Roche-Posay (1 317 руб.)

Автозагар для тела Body Glow, Red Carpet Kolour

Название говорит само за себя: после использования автозагара можно хоть на красную дорожку Каннского кинофестиваля выйти. Загар выдержит испытание самыми яркими вспышками фотокамер. В любви этому средству признаются лучшие визажисты, профессиональные красавицы-модели и звезды инстаграма, знающие толк в косметике, которая помогает выглядеть идеально в любом ракурсе. Особенно хорошо автозагар использовать как раз после скраба. Средство придает коже легкое мерцание, зрительно выравнивая ее тон.

Автозагар для тела Body Glow, Red Carpet Kolour (1 845 руб.)

Флюид для ног Terracotta Jolies Jambes, Guerlain

«О, закрой свои бледные ноги», — кричит вам отражение в зеркале. Закрывать не надо. Лучше нанесите этот оттеночный флюид от Guerlain и смело надевайте мини. Средство придает коже мерцание и легкий оттенок загара (это не автозагар, не путайте), выравнивает тон и скрывает небольшие несовершенства. Распределяется легко и к тому же вкусно пахнет. Смывается гелем для душа и не оставляет пятен на одежде — ну не мечта ли?

Флюид для ног Terracotta Jolies Jambes, Guerlain (4 449 руб.)

Спрей-автобронзат для тела Bariésun Brume Thermale Autobronzante, Uriage

И вообще автозагар — это совсем не страшно, как принято считать. Главное, помните, что наносить его нужно равномерно и тщательно. Быстро побрызгать и побежать не получится: сперва следует предварительно обработать кожу скрабом и не жалеть времени на хорошее распределение средства по всей длине ног. И тогда не будет никаких подтеков и прочих неприятностей — только идеальный цвет. Этот спрей-автобронзат — один из лучших в своем деле. Он достаточно легко распределяется и быстро впитывается.

Спрей-автобронзат для тела Bariésun Brume Thermale Autobronzante, Uriage (1 185 руб.)

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