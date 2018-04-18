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Алеся Кафельникова до неузнаваемости изменилась
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Алеся Кафельникова до неузнаваемости изменилась 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В столичном ЦУМе прошла вечеринка, которую устроил один из известных журналов для детей звезд. Гостями мероприятия стали дочь Тины Канделаки, внучка Иосифа Бродского, дочь Татьяны Навки от Жулина Александра и многие другие. Не обошла праздник стороной и наследница знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова Алеся.
Девушка появилась на вечеринке в черном обтягивающем топе с открытыми плечами и длинными рукавами, и короткой джинсовой юбке, украшенной золотыми пуговицами. Однако внимание пользователей привлек цвет волос и кожи модели. Алеся осветлила волосы, превратившись в блондинку, чтобы, по всей видимости, подчеркнуть сильный загар.
При этом лицо звезды выглядело каким-то одутловатым и явно чем-то недовольным. Поклонники Алеси сначала даже ее не узнали. Они отметили, что ни цвет волос, ни такой густой загар ей не идут и сравнили ее с дамой полусвета.
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Правда, нашлись и те, кто решил, что во всем виноват фотограф, который сделал неудачный снимок, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание Tatler.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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