Алеся Кафельникова до неузнаваемости изменилась

Девушка появилась на вечеринке в черном обтягивающем топе с открытыми плечами и длинными рукавами, и короткой джинсовой юбке, украшенной золотыми пуговицами. Однако внимание пользователей привлек цвет волос и кожи модели. Алеся осветлила волосы, превратившись в блондинку, чтобы, по всей видимости, подчеркнуть сильный загар.

При этом лицо звезды выглядело каким-то одутловатым и явно чем-то недовольным. Поклонники Алеси сначала даже ее не узнали. Они отметили, что ни цвет волос, ни такой густой загар ей не идут и сравнили ее с дамой полусвета.

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Правда, нашлись и те, кто решил, что во всем виноват фотограф, который сделал неудачный снимок, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание Tatler.