Фото: Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с собакой без макияжа и в тапочках 

Дженнифер Лоуренс всегда выглядит образцово на красных ковровых дорожках — конечно, быть представителем дома Dior — история очень ответственная, однако в повседневной жизни актриса совершенно не заморачивается по поводу внешнего вида и может спокойно выйти погулять без макияжа и в тапочках. На днях Дженнифер была замечена на улице Нью-Йорка во время прогулки со своей собакой Пиппой. Для этого выхода Лоуренс не стала подбирать какой-то замысловатый наряд, а вышла прямо в том, в чем ходила дома — пижаме и тапочках. С макияжем в обычные нерабочие дни актриса тоже не сильно мучается — она его просто игнорирует. Она не раз признавалась, что внешний вид не входит в число ее приоритетов и по его поводу Дженнифер совсем не хочет беспокоиться. Но нормально ли актрисе ее уровня узнаваемости выходить на улицы мегаполиса в подобном виде?
попкорнnews