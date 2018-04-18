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Фото: Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с собакой без макияжа и в тапочках
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Фото: Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с собакой без макияжа и в тапочках 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Дженнифер Лоуренс всегда выглядит образцово на красных ковровых дорожках — конечно, быть представителем дома Dior — история очень ответственная, однако в повседневной жизни актриса совершенно не заморачивается по поводу внешнего вида и может спокойно выйти погулять без макияжа и в тапочках. На днях Дженнифер была замечена на улице Нью-Йорка во время прогулки со своей собакой Пиппой. Для этого выхода Лоуренс не стала подбирать какой-то замысловатый наряд, а вышла прямо в том, в чем ходила дома — пижаме и тапочках. С макияжем в обычные нерабочие дни актриса тоже не сильно мучается — она его просто игнорирует. Она не раз признавалась, что внешний вид не входит в число ее приоритетов и по его поводу Дженнифер совсем не хочет беспокоиться. Но нормально ли актрисе ее уровня узнаваемости выходить на улицы мегаполиса в подобном виде?
попкорнnews
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