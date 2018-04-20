Как избавиться от жировых валиков на коленях

Коко Шанель как-то сказала, что колени — самая неэстетичная часть женского тела и лучше бы нам научиться их скрывать за длинными юбками и широкими штанинами. Конечно, мы абсолютно согласны с тем, что жировые отложения и складки выглядят жутко. Однако лето не время прятаться за юбками, и поэтому мы собрали несколько экспертных советов, которые помогут привести ноги в идеальное состояние в самые сжатые сроки.

Откуда ноги растут

Скорее всего, если у тебя есть жировые отложения в области колен, то твои бедра и ноги тоже оставляют желать лучшего. Причина лишнего веса до невозможности тривиальна и известна всем — малоактивный образ жизни и неправильное питание. Некоторые эндокринологи связывают эту проблему и с недостатком макроэлементов, в частности хрома и цинка, а также с низким уровнем гормона роста соматропина, который способствует расщеплению жира и предупреждению целлюлита. Отеки нарушают кровообращение, стенки кровеносных сосудов теряют тонус, и кожа лишается здорового кровотока и становится дряблой. Конечно же, и вклад генетики в строение фигуры тоже нельзя недооценивать, ведь некоторые особенности метаболизма и конституции заложены в тебе с самого рождения.

Убрать жир локально только с колен невозможно, как и с любой другой части тела. Ко всему нужен комплексный подход, где сначала ты пересматриваешь свой рацион питания, а потом переходишь к регулярным тренировкам.

Мы то, что мы едим

Прежде всего нужно исключить из своего рациона потребление рафинированного сахара, хлебобулочных и мучных изделий. Введи сложные углеводы в виде круп, можешь оставить несколько фруктов в день и вместо сахара употреблять небольшое количество меда. Ограничь молочные продукты при приеме пищи до одного раза в день.

Сухарики, чипсы и другие неполезные соленые продукты задерживают воду в организме, а значит, и твой процесс похудения.

Соблюдай питьевой режим — минимум 1,5 литра воды в день. Заведи на рабочем столе литровую бутылку и выпивай по две таких ежедневно.

Спорт — твой новый лучший друг

Что касается занятий спортом, то лучшими помощниками в борьбе с жировыми отложениями всегда были силовые и кардиотренировки. Максимальный эффект достигается при выполнении упражнений, которые подразумевают шаги: выпады, запрыгивание на скамью. Для того чтобы подсушить ноги, обязательно включи в программу плеометрику — движения, основанные на прыжках. К примеру, вполне подойдет самая элементарная скакалка.

Разбавляй силовые тренировки кардио. Лучше всего, если это будут интервальные тренировки на беговой дорожке или сайклинг на велотренажере: они наиболее эффективны для избавления от жировых отложений в области ног. Если ты фанатка уличных тренировок, то ходьба в гору и бег по пересеченной местности помогут быстрее сбросить вес.

Необязательно ходить на тренировки каждый день, достаточно двух силовых тренировок в неделю. Начинай день с 30 минут быстрой ходьбы или умеренного бега — и это уже будет отличным началом для постепенного жиросжигания. Если у тебя совсем нет времени на занятия, можно приобрести домой степпер, утяжелители или велотренажер и заниматься в домашних условиях.

Вопреки распространенным мнениям, перекачать надколенные мышцы очень сложно, если не использовать серьезные веса и не делать большое количество повторений во время тренировки. Оптимальный вариант — от 15 до 25 повторений по 2-3 подхода на одно упражнение.

Категорически не рекомендуется прибегать к хирургическому вмешательству, ведь правильное питание и тренировки способны творить чудеса.