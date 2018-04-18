Как сделать губы пухлыми: полезные советы и звездные примеры 

Используй нейтральные оттенки Что может увеличить губы лучше нюдовой помады? На наш взгляд, именно она — первый шаг к совершенству. Советуем тебе обзавестись нейтральным оттенком матовой помады с легким розовым подтоном. Благодаря натуральной цветовой гамме, можно смело приступать к макияжу губ даже без использования карандаша. Ничего страшного не случится, даже если ты слегка выйдешь за контур, ведь с таким оттенком никто этого даже не заметит. Припудриваем помаду Этим лайфхаком поделилась с миром певица Вера Брежнева, свои секреты звездная красотка раскрыла в коротком видео в своем Instagram аккаунте. Пробуй и делись в комментариях, работает ли этот бьюти-трюк в реальной жизни. Для нюдовых помад вполне подойдет и твоя обычная пудра для лица, а вот с остальными оттенками стоит быть аккуратнее, ведь цвет может утратить интенсивность и красоту. Научись пользоваться карандашом для губ В одном из своих интервью Лили-Роуз Депп, дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа, сказала, что карандаш для губ нейтрального оттенка — главный мастхэв, без которого не может обойтись ни одна женская косметичка. В этом мы ее полностью поддерживаем. Вот тебе маленькая хитрость, к которой прибегают визажисты, чтобы создать эффект объема: нанеси любимую нейтральную помаду, прочерти карандашем в тон нижний и верхний контур по центру губ, не затрагивая уголки, сверху повторно нанеси помаду, чтобы не осталось и следа от карандашной линии. Уместное и умеренное использование карандаша — это целое искуство. Дело обстоит сложнее с яркими оттенками, потребуется серьезная подготовка и немного терпения, ведь карандаш придется использовать по всему контуру. Главное здесь не увлечься и не переборщить. Кстати, судя по инстаграмным фото певица Полина Гагарина освоила эту технику на пять с плюсом, так что надеемся, что и тебя вдохновит ее пример. Забудь про темные помады Не секрет, что темные цвета стройнят, но в случае с губами этот эффект едва ли будет работать на благо красоты. Если хочешь, чтобы губы стали визуально больше и пухлее, придется забыть о ягодных и винных оттенках, какими бы модными они не были. Если ты не можешь представить свою жизнь вне темных цветов, тогда придется научиться правильно расставлять акценты и отправить в ссылку помады с глухим матовым финишем. Вооружись глянцевыми текстурами, прозрачными блесками и бальзамами. Сияющий акцент нанеси на середину губ и слегка растушуй пальцем — все, теперь винная помада может остаться с тобой. Когда без инъекций не обойтись Главный звездный урок, который просто необходимо усвоить каждой — инъекции гиалуроновой кислоты твоим губам не помешают. Так что, если ты всю жизнь мечтала о пухлых губах, но ни один из вышеперечисленных приемов тебе не помогает, самое время задуматься об «уколах красоты». Главное помни, что гиалуронка решает целый комплекс проблем, в том числе, ей под силу добавить столь желанной пухлости и насытить кожу влагой и прекрасно заменить любой бальзам. Мы считаем, что это чудо-средство стоит попробовать. Впрочем, если иголки вызвают у тебя панику, лишь при одном их упоминании, тогда мы нашли для тебя крутую альтернативу — Синхронизированную систему ухода за губами «Объем 3D»от Dr.Brandt, сотоящую из двух сывороток, дневной и ночной. Дневная придает объем, губки становятся гладкими, а их контур четким, что существенно упрощает нанесение помад, блесков или тинтов. Ночная — способствует регенерации жировых клеток в губах и удвоенному увлажнению. Не забывай, что жировые клетки стоят на страже нашей молодости и красоты, поэтому их сохранение — задача стратегической важности. Лучшие идеи для макияжа, который поможет тебе создать эффект пухлых губ, ищи в нашей фотогалерее! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Солодовникова Фото: Globallook press, архивы пресс-служб, Instagram