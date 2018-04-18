12 фактов о кератиновом выпрямлении волос 

Кератиновое выпрямление волос — одна из самых востребованных процедур среди представительниц прекрасного пола. Для одних женщин она стала настоящим спасением, сделав волосы идеально гладкими и облегчив создание укладки, а для других — роковой ошибкой, которая стоила здоровья шевелюры.
Почему результаты настолько отличаются? Кто виноват в печальном исходе и правда ли, что существуют женщины, которым эту процедуру проводить категорически нельзя? Самое важное, что вы должны знать о кератиновом выпрямлении волос — в 12 фактах на MedAboutMe.
Факт 1: Волосы не всегда становятся прямыми
Технологически точное название процедуры — кератиновое восстановление волос, а вот выпрямление — это уже побочный эффект. Процедура была разработана, чтобы оздоровить волосы, наполнить их блеском, силой и упругостью. Но поскольку в ее проведении участвует прибор выпрямитель (для закрепления кератина на волосах), волосы заодно распрямляются. Сильные упругие волосы становятся менее кудрявыми, волнистые — более прямыми, и только прямые от природы локоны обретают зеркальную гладкость.
А вы знали?
Волосы на 70-95% состоят из натурального протеина — кератина. Его процентное соотношение определяет, какими будут волосы — вьющимися или прямыми.
Факт 2: Эффект объема и густоты — только визуальный
Чем сильнее повреждены волосы, тем заметнее будут результаты процедуры. Тонкие и слабые от природы локоны преобразятся, создавая иллюзию густых и плотных волос. Но все это — только внешнее впечатление. Главные ингредиенты состава никак не влияют на фолликулы волос, их количество и толщину волосяного стержня. Впечатление объема и густоты шевелюры создается за счет обволакивания каждого волоска кератиновой пленкой. Эффект этот временный и скоро все вернется на круги своя.
Факт 3: Секущиеся концы волос не исчезнут
Как бы этого ни хотелось женщине! Решить проблему посеченных концов может только хорошая стрижка, а вот кератиновое восстановление способно предупредить в дальнейшем расслаивание волосяного стержня. Правда, временно — пока кератин держится на волосах. А вот то, что после процедуры посеченные концы «склеиваются» или «запаиваются» — миф!
Факт 4: Результат процедуры зависит от дальнейшего ухода
У одной женщины кератин на волосах держится долго, а у другой результат пропадает через пару недель. И это зависит не от мастера, проводившего процедуру, а от клиентки, решившейся на нее!
Чтобы результат радовал долго, нельзя первые сутки после сеанса красоты мыть волосы, поскольку состав еще «работает». Также стоит отказаться от использования шампуней, бальзамов и кондиционеров для волос, содержащих сульфаты. На этикетке они обозначаются SLS и Sodium Laureth Sulfate.
Кроме того, следует забыть на время о маслах и масках для волос — они утяжеляют волосы и разрыхляют кутикулу, тем самым способствуя вымыванию кератина.
Факт!
В первые дни после кератинового восстановления волос не рекомендуется пользоваться заколками, зажимами и тугими резинками, иначе могут остаться заломы.
Факт 5: Волосы после процедуры могут стать светлее
Правда, касается это только окрашенных волос. Они становятся светлее на полтона — тон. Поэтому парикмахеры советуют либо окрашивать волосы после процедуры восстановления, либо выбирать краску темнее, чем обычно. Более выигрышный — второй вариант, поскольку в этом случае кератин запечатает пигменты краски внутри волоса и тем самым позволит сохранить насыщенность и стойкость нового оттенка.
Факт 6: Салонную процедуру нельзя проводить в домашних условиях
Данная салонная процедура —технологически одна из самых сложных. Для того чтобы все прошло гладко, должны быть созданы специальные условия для ее проведения. Во-первых — хорошая вытяжка в помещении. Во-вторых, человек, который проводит процедуру, должен правильно приготовить состав, равномерно нанести его на волосы, тщательно проработать каждую прядь несколько раз утюжком в определенном температурном режиме. Если в протокол процедуры прокрадется ошибка, результат будет неудовлетворительным. Поэтому от домашних экспериментов стоит отказаться.
Факт 7: Равномерное нанесение состава — важное условие отличного результата
Не состав для проведения процедуры играет решающую роль, ведь все они практически одинаковы, а равномерность его нанесения. Если мастер не смог равномерно распределить массу по волосам, на этапе проработки прядей утюжком волосы пострадают, а не окрепнут.
Факт 8: Эффект процедуры зависит от качества выпрямителя для волос
Чтобы запечатать кератин в волосах, мастер использует выпрямитель (утюжок), разогретый до температуры 230 градусов. Если состав нанесен тщательно и достаточным слоем без пустот, волосы после процедуры преобразятся, станут упругими и блестящими. Если же нет, столь высокие температуры просто пережгут пряди. Печальному результату могут способствовать и некачественные инструменты — например, утюжок с металлическими пластинами.
Факт!
Для получения эффекта восстановления волос, мастер должен провести утюжком по каждой пряди 4-5 раз. Но если волосы жесткие и тугие, количество нужно увеличить. Чтобы не пережечь волосы, работая с обладательницами светлых локонов, мастера маникюра снижают температуру выпрямителя на 10-20 градусов.
Факт 9: Кератиновое восстановление волос — процедура не безобидная
На рынке красоты сегодня выпускается 10-15 составов разных производителей для проведения процедуры. Некоторые из них позиционируются как высококачественные, поскольку «не содержат формальдегид» — канцероген, который может способствовать возникновению серьезных заболеваний. Но дело в том, что в чистом виде он не содержится ни в одном из составов!
Формальдегид — это токсичный бесцветный газ с резким, едким запахом. Он выделяется при нагревании состава для проведения процедуры выпрямителем. И хотя FDA утверждает, что проверенные составы содержат допустимую концентрацию веществ, способных производить газ (glutraldehyde или glyoxal), назвать процедуру безобидной — нельзя. Не существует безопасной альтернативы кератиновому выпрямлению волос!
Факт 10: У процедуры существуют серьезные ограничения
Проводить сеансы преображения можно только в помещении с хорошей вытяжкой! При этом наибольшую опасность процедура представляет не для клиентки, обращающейся за ней раз в 3-4 месяца, а для мастера, который ее проводит каждый день.
Действие формальдегида может вызвать заболевания дыхательной системы, проявление аллергических реакций, способствовать возникновению онкологии. Из-за токсичности газа процедуру категорически нельзя проводить беременным и кормящим женщинам, а также тем, которые имеют в анамнезе бронхиальную астму.
Факт 11: Процедура не влияет на рост и выпадение волос
Препарат для кератинового восстановления наносится, отступая 3-4 сантиметра от корней волос. Он не контактирует с кожей головы, а значит, не оказывает никакого влияния на рост и выпадение прядей. То, что процедура способствует стимуляции фолликулов волос и как следствие — их ускоренному росту — миф.
Факт 12: Эффект процедуры не накапливается
Кератиновое выпрямление волос — не лечебная процедура, хотя некоторые специалисты предписывают проводить ее курсами — в качестве оздоравливающей методики. Это внешнее преображение волос, которое имеет свой «срок годности». Достигнутый результат будет виден на волосах в течение 2-3 месяцев. Если же вам хочется продлить эффект, процедуру придется проводить повторно.
Факт!
Собираясь в отпуск, учитывайте, что морские волны и хлорированная вода в бассейнах плохо влияют на здоровье волос, способствуют скорейшему вымыванию кератина. Поэтому в бассейне лучше носить специальную шапочку, а после купания в море обязательно принимать душ.
Комментарий эксперта: Наталья Головата, парикмахер-стилист
Инновационный уход — кератиновое выпрямление волос — это самая эффективная и востребованная процедура в наше время.
Главное назначение ухода — выпрямление вьющихся, кудрявых и непослушных волос.
К достоинствам процедуры относится получение гладкости, блеска, легкости расчесывания волос. Кератиновое выпрямление оздоравливает волосы, улучшает их структуру, увеличивает прочность. Подходит как женщинам, так и мужчинам.
Основное вещество, входящее в состав — кератин. Его получают из шерсти новозеландской овцы. Этот белок полностью биосовместим и не опасен для человека. Также в состав входят аминокислоты, катионные полимеры, органические масла и витамины. Компоненты, отвечающие за фиксацию кератина в волосах — вещества группы альдегидов, консервант широкого спектра — феноксиэтанол. По своим функциональным свойствам он абсолютно схож с формальдегидом, но при этом не оседает в организме человека, тем самым не отравляя его.
Поэтому стоит обращать внимание на состав препаратов, которые не содержат формальдегид, чтобы не навредить здоровью, т.к. этот компонент может вызывать аллергические реакции, интоксикацию и спровоцировать онкологические заболевания.
Кератиновое выпрямление волос противопоказано детям, беременным и кормящим девушкам.