Стойкий макияж: секреты визажиста Бейонсе

На фестивале Coachella всегда жарко, ведь он проходит в солнечной Калифорнии. Этот год стал особенным — на сцене выступала всеми любимая певица Бейонсе. За полуторачасовой концерт макияж ни разу не подвел ее. Бьютихаки для такой стойкости мы подсмотрели у визажиста Королевы Би.

Постоянный визажист Бейонсе Сир Джон поделился своими секретами стойкого макияжа. 1) Забудьте про увлажняющее средство В день, когда ваш макияж должен продержаться много часов, лучше пропустить этап нанесения увлажняющего крема, чтобы тональное средство держалась дольше. Вместо этого нанесите праймер, а так же не забывайте про солнцезащиту. 2) Научитесь сочетать жидкие и сухие текстуры Если вы используете кремовые румяна, то распределите поверх них немного рассыпчатого средства похожего оттенка. Сир Джон всегда наносит несколько слоев одного цвета, но в разных текстурах. Кремовый и рассыпчатый хайлайтер, помада и пудра для бровей, жидкие тон и фиксирующая пудра — вот главные помощники для создания стойкого многочасового макияжа.

3) Не увлекайтесь бейкингом Бейкинг — особая техника нанесения рассыпчатой пудры на определенные зоны лица. Постоянный визажист Бейонсе уверен, что подобный способ нанесения макияжа визуально старит вас. Лучше всего использовать полупрозрачную пудру для матирующего эффекта на определенных участках кожи. 4) Используйте матирующие салфетки Между выступлениями у поп-дивы есть всего пара мгновений на легкое исправление макияжа, поэтому Сир Джон умеет за очень короткий промежуток времени освежить макияж. Его совет — не припудривайте лицо сразу, чтобы убрать жирный блеск. Промокните его матирующими салфетками и только после этого воспользуйтесь пудрой.

5) Готовьте кожу губ заранее Чтобы помада на губах держалась как можно дольше, нужно за несколько дней до важного мероприятия сделать скраб. Уход после него тоже важен — не забывайте наносить бальзам для губ хотя бы один раз в день (а лучше 2-3!).

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