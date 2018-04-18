Вам надо: новые изобретения для борьбы с целлюлитом

Космецевтика Celltense и аппарат Accent Alma Lasers появились в Москве. Рассказываем, кому подойдут новые процедуры и куда за ними отправиться.

Два новых лазера

Научные открытия в сфере красоты случаются крайне редко, а тут их сразу два! Во-первых, израильские ученые из Alma Lasers изобрели новый аппарат Accent, который показал потрясающие результаты в коррекции целлюлита и жировых отложений. А во-вторых, испанские медики из Endor Technologies в процессе научных исследований по онкологии открыли уникальную формулу для инновационной антицеллюлитной космецевтики Celltense. Иногда труды в одной сфере неожиданно приводят к успеху в совершенно другой. И самая главная новость, — оба изобретения теперь доступны в Москве, а скоро и по всей России. А теперь обо всем подробнее и по порядку.

Аппарат Accent Alma Lasers

Изобретение Accent — действительно значимое событие в сфере красоты, и вот почему. Компания, которая его выпускает, — Alma Lasers — один из мировых лидеров по изготовлению передовых и самых востребованных аппаратов в косметологии и эстетической медицине. Например, именно она выпускает знаменитые лазеры Soprano, на которых сегодня делают лазерную эпиляцию. Оборудование этой компании обладает многочисленными международными лицензиями, подтверждающими не только его эффективность, но и его безопасность.

Принцип работы нового Accent построен на воздействии двух типов волн — радиочастотных и ультразвуковых. Что же здесь нового? Ведь существует множеством аппаратов, использующие эти же волны, а процедурам по RF-лифтингу уже не один десяток лет! Главное изобретение — это новая частота, которая раньше не использовалась в косметологии, — 40, 68 МГц. В Японии ее даже называют «Alma-частотой», так как все другие аппараты, которые существуют в косметологии, работают в диапазоне примерно от 1 до 6 МГц.

Accent на сегодняшний день самый мощный аппарат, который работает локально с жировыми клетками на боках, бедрах, ягодицах, а также на других участках тела и даже лица (для этого существует отдельная насадка). Глубина его воздействия подбирается индивидуально, воздействие импульсов может быть направлено на глубокие, средние или на верхние слои эпидермиса. Видимый результат заметен всего через несколько процедур: сокращается целлюлит, уменьшаются локальные жировые отложения, и к тому же кожа моментально подтягивается.

Новая космецевтика Celltense

Celltense — это своего рода нанотехнологический прорыв. Под этим брендом выходят пока только два препарата — сыворотка и крем. В их формулах включены мельчайшие нанокристаллы золота, которые проникают в глубокие слои кожи и стимулируют организм на выработку гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина. Сыворотка используются только в клиниках в качестве дополнения к аппаратным или мануальным процедурам (например, к массажу). Она прекрасно сочетается с коррекцией на новом Accent от Alma Lasers. А крем можно использовать в качестве поддерживающего домашнего ухода. Результаты, подтвержденные исследованиями и статистикой, впечатляют, — уже через 6 недель аппаратной терапии в сочетании с Celltense бугристая «апельсиновая корка» целлюлита уменьшается на 61%, а кожа становится более упругой на 69%.

Аппаратные процедуры на Accent Alma Lasers представлены в сети клиник инновационной косметологии Gen87, в клинике антиэйджинга «5 элемент», в Центре красоты и здоровья Beauty Practice. Космецевтика Celltense доступна в сети клиник Gen87, клинике Kraftway, SPA-Wellness Центре «Бархатный сезон» в Красноярске.