Поклонники уверены, что Ксения Бородина увлеклась пластической хирургией

Телеведущую Ксению Бородину уже не раз подозревали в том, что она прибегает к помощи пластических хирургов и совершенствует свою внешность. Не так давно в Сети ходили слухи о том, что Бородина сделала ринопластику и переделала нос, но сама ведущая всячески отрицала любое вмешательство в свою внешность.

Ксения и вовсе не раз возмущалась по поводу того, что сейчас все девушки выглядят одинаково, так как посещают пластических хирургов и переделывают себе носы, скулы и губы. Бородина же выступает за натуральную красот и по-прежнему уверяет пользователей, что не меняла свою внешность и не собирается обращаться к пластическим хирургам.

Впрочем, на днях поклонники заметили некоторые изменения во внешности ведущей. На последних снимках губы Ксении выглядят неестественно большими.

"Что с губами», «Переколола губы вот и все», «Фото не очень, губы будто пчела ужалила», «Как же некрасиво опять накололи губу», «Губы слишком большие», «Зачем такие пельмени», «Почему губы кривые?», «Что случилось с лицом?», — писали поклонники под снимком Бородиной.

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