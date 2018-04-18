Инъекции красоты в 30 лет: рано или в самый раз?

Первые признаки старения закладываются в 25 лет, но они незаметны, а вот к 30 проявляются. Многие женщины считают, что до 40 лет не стоит вмешиваться, чтобы не ухудшить ситуацию, не вызвать привыкание кожи. Но косметология больше направлена на профилактику, чем на устранение проблем.

Когда стоит начинать?

Публикация от @diamond_laser_

5 Окт 2016 в 2:53 PDT Конечно, возраст — это еще не прямое показание к инъекциям, все зависит от индивидуального состояния кожи. До 30 можно делать мезотерапию, если есть акне или постакне. После 30 в мезококтейль добавляют гиалуроновую кислоту, пептиды или отбеливающие ингредиенты. В этом возрасте у женщины появляются изменения, при которых стоит делать ботокс, биоревитализацию, армирование. Если мимика очень активная, появились заломы, можно делать бланширование филлерами на основе гиалуроновой кислоты.

Как работают инъекции?

Ботулотоксины блокируют слишком активную мимику и позволяют предотвратить формирование более глубоких морщинок, филлеры и биоревитализанты на основе гиалуроновой кислоты восполняют необходимые объемы и буквально выталкивают морщинки, увлажняют кожу.

Если морщинки уже есть, какие инъекции подойдут?

Публикация от Косметолог Марина💉 (@cosmetolog_marina__)

13 Апр 2018 в 3:48 PDT В возрасте около 30 лет можно решить проблемы только закладывающихся и уже образовавшихся морщин. В арсенале косметологов есть аппаратные методы, пилинги, нити — все они работают с возрастными изменениями и с качеством кожи.

Можно ли сочетать методики?

Методики не только можно, но и нужно сочетать, только на разных уровнях: филлер — на надкостницу, биоревитализант — в дерму, а ботокс — в мышцу. Или делать нити и ботулотоксин, но в разные зоны лица. Чаще всего косметологи применяют сочетание ботулотоксинов и филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Сколько держится эффект?

Публикация от Эльвира Именахунова (@elsungatullina)

12 Апр 2018 в 11:03 PDT Обычно результат держится от шести месяцев до года — в зависимости от используемых препаратов и индивидуальных особенностей. Если вы прислушиваетесь к врачу и выполняете его рекомендации, то результат продержится дольше. Стоит учитывать, что аппаратные и лазерные методы могут ускорять выведение ботулотоксинов и филлеров, об этом стоит помнить при составлении курса процедур.

Стоит ли корректировать губы?

12 Апр 2018 в 1:55 PDT Обычно в 30 лет может немного расплываться контур губ, начинает теряться объем и появляются малозаметные мимические морщинки в области рта. Эти проблемы можно корректировать как ботулотоксинами, так и филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Буквально 0,5 мл филлера хватает, чтобы освежить и увлажнить губы, если нет больших проблем в этой зоне.

Какие есть противопоказания?

Уколы красоты нельзя делать при беременности и лактации, если в зоне введения есть герпес, экзема, псориаз. Также нельзя проводить процедуры, если есть аллергия на компоненты инъекций или острый воспалительный процесс на лице. Для разных инъекций есть свои противопоказания — их нужно уточнить у специалиста.

Как ухаживать за кожей после процедуры?

До 30 лет важен трехэтапный уход: очищение, тонизация, увлажнение (если есть акне, то все немного сложнее). После 30 необходимо добавить сыворотки с ретинолом и гиалуроновой кислотой. Также необходим уход по типу кожи в зоне шеи и декольте.

За подготовку материала благодарим нашего эксперта.

Скопецкая Татьяна, косметолог Центра медицинской косметологии «Петровка Beauty»

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