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Дерматологическая лаборатория La Roche-Posay запустила акцию «Свобода от акне»
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Дерматологическая лаборатория La Roche-Posay запустила акцию «Свобода от акне» 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Акция «Свобода от акне» стартовала 9 апреля и продлится до 15 мая. В это время любой желающий сможет пройти онлайн-тест, чтобы определить состояние кожи и ознакомиться с персональными рекомендациями по уходу. Люди с острыми формами акне смогут бесплатно проконсультироваться с врачом-дерматологом или получить набор мини-продуктов в аптеке. Набор состоит из трёх средств: очищающего геля для жирной проблемной кожи Effaclar (15 мл), крем-геля для жирной проблемной кожи Effaclar Duo+ (3 мл) и крем-геля тонирующего для жирной проблемной кожи Effaclar Duo+ (3 мл). Дополнительно прилагается карточка с рекомендациями по уходу за кожей.
Чтобы стать участником программы, нужно зарегистрироваться на сайте laroche-posay.ru в разделе «Свобода от акне» и пройти тест на определение состояния кожи. Там же можно ознакомиться со списком клиник и городов России, принимающих участие в программе. Статьи по теме Лаборатория La Roche-Posay представила новый очищающий гель-уход Как избавиться от прыщей НАВСЕГДА 5 причин появления прыщей Почему нельзя давить прыщи
Запись «Дерматологическая лаборатория La Roche-Posay запустила акцию „Свобода от акне“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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