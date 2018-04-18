Дерматологическая лаборатория La Roche-Posay запустила акцию «Свобода от акне»

Акция «Свобода от акне» стартовала 9 апреля и продлится до 15 мая. В это время любой желающий сможет пройти онлайн-тест, чтобы определить состояние кожи и ознакомиться с персональными рекомендациями по уходу. Люди с острыми формами акне смогут бесплатно проконсультироваться с врачом-дерматологом или получить набор мини-продуктов в аптеке. Набор состоит из трёх средств: очищающего геля для жирной проблемной кожи Effaclar (15 мл), крем-геля для жирной проблемной кожи Effaclar Duo+ (3 мл) и крем-геля тонирующего для жирной проблемной кожи Effaclar Duo+ (3 мл). Дополнительно прилагается карточка с рекомендациями по уходу за кожей.

Чтобы стать участником программы, нужно зарегистрироваться на сайте laroche-posay.ru в разделе «Свобода от акне» и пройти тест на определение состояния кожи. Там же можно ознакомиться со списком клиник и городов России, принимающих участие в программе. Статьи по теме Лаборатория La Roche-Posay представила новый очищающий гель-уход Как избавиться от прыщей НАВСЕГДА 5 причин появления прыщей Почему нельзя давить прыщи

Запись «Дерматологическая лаборатория La Roche-Posay запустила акцию „Свобода от акне“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.