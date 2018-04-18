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Камерон Диаз надела юбку, которая ее ужасно полнит
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Камерон Диаз надела юбку, которая ее ужасно полнит 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Либо актриса считает, что и так прекрасно выглядит, либо просто не знает элементарных правил пропорции.
Камерон Диаз — адепт здорового образа жизни, проводник идей правильного питания и естественного старения. Актриса является ярой противницей пластической хирургии и даже написала книгу о том, что нужно делать, чтобы привести свое тело к идеальным параметрам, не нарушая внутренней гармонии. Бестселлер «Книга о теле» учит женщин тому, как обрести физическую и ментальную силу, а с их помощью добиться любых высот. Однако сама Камерон в последнее время примером для подражания быть перестала, причем дело даже не в формах актрисы, а в том, как она их преподносит и декорирует. В книге Диаз содержится много критики в адрес пластической хирургии, но там нет ни слова о том, что женщинам с целью преображения фигуры запрещено прибегать к модным хитростям. Так почему же сама Камерон абсолютно игнорирует те возможности преображения, которые дает нам одежда?
Камерон Диаз в юбке, расширяющей бедра
Юбка Камерон: вид сзади
Видимо, актриса считает, что и так выглядит потрясающе. Но, возможно, она просто не знает, что располневшие бедра невозможно скрыть при помощи пестрой «вьетнамской» юбки… Особенно если она выполнена из ткани с продольным полосатым рисунком, а сверху укомплектована черной кофточкой, которая, ужимая верх, низ на контрасте делает еще более грузным. Однако есть вероятность того, что в этот день Диаз просто не планировала попадать в объективы папарацци и надела что попалось под руку. В пользу этой версии говорит и тот факт, что на лице актрисы нет ни грамма косметики. Кстати, очевидно, актриса действительно не прибегает к помощи пластических хирургов: овал лица, шея и морщины вокруг глаз выдают все правду о ее возрасте. Более того, складывается впечатление, что Камерон пренебрегает даже элементарным косметологическим уходом. Для 45 лет ее кожа выглядит слишком уж дряблой.
Камерон Диаз явно не прибегает к пластике
Овал лица 45-летней актрисы далек от совершенства
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