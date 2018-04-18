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Главные секреты модного макияжа
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Главные секреты модного макияжа 

News.ru 59 минут назад
Фото: depositphotos.com
Скольким красивым девушкам вредил немодный макияж! Бывает, встречаешь красивую барышню с лицом ухоженным, но что-то не то. Я считаю, дело в макияже. Модный макияж автоматически делает девушку стильной, а образ — дорогим. И окружающие, да и мы сами, начинаем себя совершенно по-другому воспринимать. Как обычно, дьявол кроется в деталях — цвете, фактуре и маленьких нюансах. Они помогают и разнообразить ежедневный макияж, и на вечеринке сиять, как звезда.

В новом сезоне весна-лето 2018 моден легкий макияж с весомыми акцентами.

Вариант первый — прозрачная и сияющая кожа и угольно-черные графичные стрелки: толстые и утонченные, закруглённые и острые, с обводкой по слизистой и без. Ультрамодные — закруглённые, как будто незаконченные, стрелки. Их можно сделать с помощью влажной ватной палочки и чёрных теней. Приложите ватную палочку к внешнему уголку глаза и вуаля!
Варианта два — сияющие нежные оттенки металика. Мне очень нравится, как смотрятся жирные металические тени. Обращайте внимание на жидкие и кремовые текстуры — они удобны для самостоятельного использования и на пике моды в новом сезоне. Отличные жидкие тени есть у NYX, H&M, кремовые Color Tattoo от Maybelline и роскошные жидкие тениу Armani.
По-прежнему актуален в этом сезоне и нежно-розовый. Мой любимый прием — использовать помаду или бальзам не только для губ, но и чтобы создать свежий румянец и мягкие розоватые веки, добавляющие прозрачности и глубины глазам.
Не теряют актуальности и склеенные черные ресницы. Но пусть они будут единственным акцентом на фоне влажных глаз и губ (такой эффект легко получить при помощи прозрачного бальзама) и легкого сияющего тона.
Снова в тренде smokey eyes — причем как днем, так и ночью. Днем это могут быть бледно-серые, синие, фиолетовые дымчатые оттенки, нюдовый коричневый и беж. Это должны быть легкие полупрозрачные «смоки», которые просто создать жидкими тенями. А в ночь, конечно, классика: угольно-чёрные глаза — и ты настоящая подружка рокера! Кстати, можно попробовать использовать на глаза матовые стойкие темные помады.
Еще одна модная тенденция этого сезона — стразы. Используйте их как имитацию прозрачных слез, символизирующих чистоту и невинность, или как эпатирующий элемент, или как намек на индийский макияж. Смело клейте их на скулы, губы, глаза (по верхнему и нижнему веку) и даже на пробор! Пусть летом они поселятся в вашей косметичке. На заметку: искать стразы можно в профессиональных магазинах для ногтей.
Что касается губ, то в этом сезоне в тренде яркие, сочные, вкусные оттенки, губы, выходящие за контур (сейчас модны алые), а также нежные прозрачные и влажные губы совсем без цвета. В почете и двухцветный макияж губ — например, когда верхняя губа розовая, а нижняя морковная. Или когда верхняя губа совсем без помады — как будто вы не успели или забыли ее накрасить. Важный момент — не забывайте пару раз в неделю делать скраб для губ, чтобы они оставались нежными. Самый простой способ — это смешать столовую ложку жидкого меда с чайной ложкой сахара и половиной чайной ложки оливкового масла.
Ну и напоследок, самое важное. Главный предмет в косметичке — по-прежнему хайлайтер, сияние на пике моды. А для влажного блеска кожи добавьте жидкий хайлайтер в тональный крем.
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