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Бьюти-блиц: Ксения Собчак о любимой косметике и своей лучшей диете
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Бьюти-блиц: Ксения Собчак о любимой косметике и своей лучшей диете 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фитнес-нагрузки, которые работают для вас?
Я регулярно занимаюсь йогой, пилатесом, люблю пробежки.
Любимые бьюти-процедуры?
Честно говоря, в последние месяцы у меня совсем не было времени на бьюти-процедуры. Но обычно я очень люблю массаж тела.
Как удается держать себя в хорошей форме?
Пока я не привела себя в какую-то невероятную форму, но, надеюсь, что теперь, после 18 марта, наконец смогу исправить этот момент. Но лучший совет на эту тему однажды дала Майя Плисецкая — «не жрать» называется.
Средства-мастхэвы для косметички?
Консилер Touche Eclat, пудра Clé de Peau, пудра Becca (моя любимая сейчас) и красная помада Nars.
Что лежит у вас в сумочке прямо сейчас?
Прямо сейчас здесь телефон Samsung Galaxy S9, миниверсия духов Excellence и матирующие салфетки для лица от Kanebo.
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