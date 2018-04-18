Бьюти-блиц: Ксения Собчак о любимой косметике и своей лучшей диете

Фитнес-нагрузки, которые работают для вас?

Я регулярно занимаюсь йогой, пилатесом, люблю пробежки.

Любимые бьюти-процедуры?

Честно говоря, в последние месяцы у меня совсем не было времени на бьюти-процедуры. Но обычно я очень люблю массаж тела.

Как удается держать себя в хорошей форме?

Пока я не привела себя в какую-то невероятную форму, но, надеюсь, что теперь, после 18 марта, наконец смогу исправить этот момент. Но лучший совет на эту тему однажды дала Майя Плисецкая — «не жрать» называется.

Средства-мастхэвы для косметички?

Консилер Touche Eclat, пудра Clé de Peau, пудра Becca (моя любимая сейчас) и красная помада Nars.

Что лежит у вас в сумочке прямо сейчас?

Прямо сейчас здесь телефон Samsung Galaxy S9, миниверсия духов Excellence и матирующие салфетки для лица от Kanebo.