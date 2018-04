Тональные кремы с омолаживающим эффектом: проверено на себе

Мне 37 лет, у меня смешанная кожа с неидеальным рельефом, небольшой пигментацией, сосудистыми сеточками, расширенными порами в Т-зоне и, конечно, слабыми возрастными изменениями. Чтобы радикально решить проблему неровного тона, я недавно сделала фотоомоложение, а сосуды удалила с помощью лазера, о чем написала подробный отчет.

А если эти процедуры противопоказаны или солнце уже слишком активное? Самый простой способ выровнять тон кожи — использовать тональный крем. Я обратилась к консультантам в магазине косметики и попросила подобрать мне средства, которые помогли бы скрыть мелкие недостатки и при этом сохранили естественный вид кожи. В итоге у меня было восемь тональников, каждый я оценила по пяти критериям:

легкость нанесения,

слияние с тоном кожи,

естественный вид (без эффекта маски),

стойкость,

визуальный омолаживающий эффект.

Так выглядит мое лицо без макияжа. Каждый тональный крем я наносила на половину лица, чтобы результат был нагляднее.

1. Основа под макияж Prep+Prime Beauty Balm, MAC, цена: от 2 800 руб.

Легкость нанесения —​ 5 баллов: средство легко и равномерно растушевывается, без пятен и полос.

Слияние с тоном кожи —​ 5 баллов: граница между затонированной кожей и кожей без макияжа практически не видна.

Естественный вид —​ 5 баллов: тон лица выглядит естественно, видна структура кожи, однако поры хорошо замаскированы.

Стойкость —​ 5 баллов: при плотном прижатии салфетки к коже на ней не остается следов от средства.

Визуальный омолаживающий эффект —​ 5 баллов: пигментные пятна и сосудистая сетка замаскированы, дополнительный эффект здорового сияния кожи маскирует мелкие морщинки.

2. Power Fabric Logwear High Cover Foundation, Giorgio Armani, цена: от 4 300 руб.

Легкость нанесения —​ 4,5 балла: средство растушевывается хорошо, но стоит иметь в виду, что его нужно совсем немного: буквально спичечная головка для полного покрытия половины лица. Плюс в несомненнной экономии, минус — придется приноровиться.

Слияние с тоном кожи —​ 5 баллов: граница между чистой кожей и затонированной видна, но при полном покрытии лица достаточно хорошо растушевать крем по линии подбородка и шеи и возле линии роста волос.

Естественный вид —​ 4 балла: это плотный тональный крем, который полностью маскирует все недостатки. Идеален для макияжа под фотосессию или при заметных дефектах кожи. Но при ближайшем рассмотрении на лице заметен.

Стойкость —​ 4 балла: при плотном прижатии салфетки к коже на ней остаются следы тона.

Визуальный омолаживающий эффект —​ 5 баллов: недостатки кожи скрыты на сто процентов, крем не скатывается, не забивается в мелкие морщинки, не плывет на жирных участках кожи и не сушит более сухие. Очень комфортный.

3. Стойкое тающее тональное средство Lingerie de Peau, Guerlain, цена: от 4 100 руб.

Легкость нанесения —​ 5 баллов: средство обладает очень жидкой текстурой, поэтому растушевывается легко и тончайшим слоем.

Слияние с тоном кожи —​ 4,5 балла: у крема есть небольшой желтый подтон, поэтому для моей кожи с красным подтоном он идеален. Но это стоит иметь в виду, если ваша кожа желтит. Граница нанесения видна, но легко скрадывается при растушевке.

Естественный вид —​ 4 балла: естественная структура кожи видна, при этом крем не забивается в поры и сохраняет натуральный вид кожи даже при ближайшем рассмотрении. Цвет лица, правда, несколько неестественный.

Стойкость —​ 4,5 балла: при плотном прижатии салфетки к коже на ней остаются едва заметные следы тона.

Визуальный омолаживающий эффект —​ 5 баллов: пигментация и мелкие морщины скрыты идеально, рельеф выровнен.

4. Teint Multi Regenerant, Clarins, цена: от 3 500 руб.

Легкость нанесения —​ 4 балла: текстура у крема легкая, но растушевать его без полос и пятен пальцами довольно непросто. Для достижения эффекта мне пришлось прибегнуть к помощи спонжа.

Слияние с тоном кожи —​ 5 баллов: граница между тонированной и натуральной кожей практически незаметна.

Естественный вид —​ 5 баллов: даже при самом ближайшем рассмотрении крем остается незаметным, а недостатки кожи при этом скрыты.

Стойкость —​ 4 балла: при плотном прижатии салфетки к коже на ней остаются слегка заметные следы тона.

Визуальный омолаживающий эффект —​ 5 баллов: эффект рассеивания света полностью маскирует морщинки и придает лицу естественное сияние.

5. Forever Light Creator CC-cream, Yves Saint Laurent, цена: от 2 000 руб.

Легкость нанесения —​ 5 баллов: средство идеально растушевывается и позволяет создавать покрытие нужной степени плотности. Я остановилась на одном слое для наглядности.

Слияние с тоном кожи —​ 5 баллов: полупрозрачная текстура идеальна для тех, кто любит совсем легкий маскирующий эффект. Но при желании можно добиться более плотного покрытия.

Естественный вид —​ 5 баллов: самый естественный вид, которого мне удавалось добиться с помощью макияжа. Кожа выглядит совершенно натурально.

Стойкость —​ 3,5 балла: при плотном прижатии салфетки к коже следы довольно заметны.

Визуальный омолаживающий эффект —​ 4 балла: рассеивание света и естественный здоровый блеск создают омолаживающий эффект, но недостатки кожи все же заметны.

6. Легкий тонирующий бальзам Teint Couture Balm, Givenchy, цена: от 3 100 руб.

Легкость нанесения —​ 3,5 балла: средство довольно густое, растушевать его пальцами не так просто, как хотелось бы.

Слияние с тоном кожи —​ 5 баллов: довольно легкие пигменты адаптируются к тону кожи, она выглядит естественной, даже если вы (как я) выбрали средство посветлее для создания эффекта «на тон светлее, на 10 лет моложе».

Естественный вид —​ 4,5 балла: при пристальном разглядывании тон заметен, но уже в метре-двух остается совершенно невидимым.

Стойкость —​ 4,5 балла: при плотном прижатии салфетки к коже следы едва заметны.

Визуальный омолаживающий эффект —​ 4 балла: мне очень понравился легкий матирующий эффект, но стоит учесть, что Т-зона у меня жирная. Для матовой или сухой кожи подсушивающее свойство крема может быть нежелательным.

7. СС-cream «Коррекция и сияние», Sephora, цена: от 750 руб.

Легкость нанесения —​ 5 баллов: крем легко и без проблем лег на кожу, не оставив пятен и полос.

Слияние с тоном кожи —​ 5 баллов: на удивление безупречное, хотя при выдавливании из тюбика мне показалось, что я ошиблась с тоном.

Естественный вид —​ 5 баллов: стопроцентно естественная кожа, с рельефом и структурой, но без недостатков.

Стойкость —​ 4 балла: при плотном прижатии салфетки к коже следы все же заметны.

Визуальный омолаживающий эффект —​ 4 балла: это средство идеально для кожи с самыми незначительными признаками старения. Пигментацию, сосудистую сетку и морщинки крем маскирует лишь слегка.

8. Liquid Lift Foundation, Make Up For Ever, цена: от 2 700 руб.

Легкость нанесения —​ 4 балла: довольно жидкая текстура, но при этом густой пигмент: без сноровки нанести средство ровным слоем не слишком просто.

Слияние с тоном кожи —​ 4 балла: мой крем имел эффект загара, поэтому явно отличался от нынешнего тона кожи. Но для лета и отпуска — отличный вариант, если вас не смущает желтый подтон.

Естественный вид —​ 4 балла: плотные пигменты создают идеальное покрытие для фотосессии или селфи, но в повседневной жизни крем на лице заметен.

Стойкость —​ 3 балла: при плотном прижатии салфетки к коже следы очень заметны.

Визуальный омолаживающий эффект —​ 5 баллов: морщинки замаскированы, крем в них не забивается, следы пигментации и расширенные сосуды спрятаны идеально.

