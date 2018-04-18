Made in Russia: косметика, которую иностранцы везут из России

Собираясь за границу, мы составляем себе список того, что обязательно нужно привезти, особенно если дело касается чудодейственных косметических средств, которые не продаются в наших магазинах. Оказывается, иностранцы, приезжая в Россию, тоже «охотятся» на некоторые бестселлеры от наших, родных производителей. Какие российские «баночки» чаще всего уезжают от нас за границу — смотри в нашей подборке.

Тональный крем «Балет 2000»

Кто-то из модных европейских бьюти-блогеров попробовал тональный крем «Балет», и понеслась… Теперь девушки-бьютиголики, приезжая в Россию, начинают охоту на любимый тональный продукт нашего советского детства. И пока ты копишь на супертональник за 3000 рублей, иностранки нашли свой идеальный «Балет» стоимостью 40 рублей. Крем «Бархатные ручки»

Появившись в 1994 году, крем для рук «Бархатные ручки» стал бестселлером не только в России, но и за границей. Крем легко впитывается и моментально смягчает кожу, пахнет легко и ненавязчиво. В линейке несколько продуктов: питательный, увлажняющий и защитный кремы. «Камчатская маска для тела», «Рецепты бабушки Агафьи»

Русская баня для иностранцев — настоящая экзотика! Впрочем, Камчатка тоже. Поэтому «Камчатскую маску для тела» нежно любят не только в России, но и за ее пределами — и везут в качестве подарка друзьям и родственникам. Состав у маски действительно достойный: лечебная камчатская грязь, экстракты дальневосточных трав, каолин (белая глина). Биоскраб для тела «Кедровый шоколад», Natura Siberica

Бьюти-средства от Natura Siberica уже появляются на полках европейских магазинов, марка уверенно завоевывает поклонников по всему миру. Биоскраб «Кедровый шоколад» похож на любимое лакомство из детства! Молотые кедровые орешки, кедровое масло, лосиное молоко — после применения кожа становится мягкая, как у младенца! Иностранцы без ума! Дегтярное мыло

Вот уж что-что, а дегтярного мыла за границей точно не купишь! Несмотря на резкий запах и совсем не подарочную упаковку, иностранцы от него без ума! Мыло славится своими волшебными свойствами: борется с высыпаниями и отлично подсушивает кожу. Пенный скраб для тела «Сладкий миндаль», Organic Shop

Organic Shop — косметика, не содержащая в своем составе ГМО, парабенов и прочих вредных добавок, а все натуральное иностранцы просто обожают. Пенный скраб для тела «Сладкий миндаль» пахнет так, что хочется попробовать его на вкус. В составе миндальное масло, которое отлично питает, и тростниковый сахар, который мягко отшелушивает. Кожа после его применения как у младенца! Алтайское мумие

Мумие можно найти во многих странах мира: в Индии, Австралии, Китае… Но именно Алтайское мумие считается чудодейственным, и верят в его целебную силу не только женщины, но и мужчины. А как смешно бывает фармацевтам в аптеках, когда иностранцы пытаются объяснить, что им нужно «муумийё»! Бадяга

Еще одно «чисто-русское» средство, популярное за пределами России. Бадяга ускоряет заживление синяков и кровоподтеков, ее часто используют в послеоперационный период. Иностранцев привлекает в бадяге широкий спектр действия и бюджетная цена. Натуральная мочалка

Сначала они смеются, видя у нас в ванной натуральные мочалки из лыка. А потом набивают чемоданы этими странными на вид штуками. Еще бы! Ни один скраб не сделает кожу такой гладкой и чистой «до скрипа»! А наша страшненькая с виду мочалка — легко. К тому же она «органическая», а это сейчас ой как модно за границей.