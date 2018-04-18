Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели

Помада с оттенком брусничного морса, гидрофильный бальзам с текстурой топленого масла, супер-уход для волос с кокосовым маслом и другие «аппетитные» новинки, которые стоит попробовать.

Туалетная вода Alien Flora Futura, Mugler

Если вам казалось, что красивее фиолетового флакона аромата Alien от Mugler уже ничего быть не может, посмотрите на его новую версию. Нежно-розовый переливающийся как драгоценный камень Alien Flora Futura точно захочется поставить на самое видное место.

На новой парфюмерной композицией работали Доминик Ропийон и Жан-Кристоф Эро — они сумели объединить разные характеры в одном аромате и использовали уникальные ноты (как вам аккорд редкого цветка эпифиллума «Царица ночи», распускающегося только в сумерках?). Именно это растение сменило жасмин в классическом Alien, и благодаря ему новый цветочно-древесный парфюм звучит одновременно ванильно и свежо.

Цена: 4 500 руб.

Несмываемое средство для волос и кожи Silk Therapy Organic Coconut Oil, Biosilk

Новинку полюбят поклонники кокосового масла — специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд как раз из их числа. По ее словам, масло давно стало неотъемлемой частью не только ее бьюти-рутины, но и питания:

«Средство на основе натурального шелка с органическим кокосовым маслом — буквально спасение для моих сильно вьющихся волос (особенно весной). Честно признаюсь, кокосовым маслом я давно «обливаюсь» с головы до ног, но в этой новинке от Biosilk оно особенное. Благодаря необычной желеобразной консистенции средство не утяжеляет волосы и не оставляет чувства жирности на коже. Волосы становятся послушными и вкусно пахнут кокосом, а кожа сияет изнутри».

Цена: 2 970 руб.

Дневной крем для лица Essential Energy Day Cream SPF20, Shiseido

Новинку попробовала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина:

«Крем от Shiseido активирует увлажнение и раскрывает сияние. Но не забывайте, что крем дневной — на ночь его наносить не стоит, иначе пользы от УФ-фильтров не будет. Производитель заявляет, что средство предназначено для женщин от 30 лет с обезвоженной и тусклой кожей с видимыми признаками усталости. Мне нет 30, но я довольна тем, как крем работает на моей коже: во-первых, у него очень приятная текстура густой сметаны и маленький расход, во-вторых, средство отлично питает кожу лица и шеи. А в-третьих, я смело использую крем как базу под макияж — тон не скатывается, ложится и распределяется по коже невероятно легко. Кстати, у Shiseido есть отличный видео-хак для того, чтобы повысить эффективность увлажняющего крема — техника нанесения ReNeura Touch. Обязательно посмотрите!»

Цена: 5 150 руб.

Помада Lip Cover, оттенок Hell Gate, NARS

В весенней коллекции NARS — новые оттенки и формулы средств для губ, глаз и щек, а ставка, несомненно, сделана на сияние. Это касается и новых оттенков блеска-бестселлера Lip Cover, полюбившегося всем своей кремовой текстурой и плотным покрытием.

Представьте увлажняющую помаду в оттенке брусничного морса — Lip Cover напоминает ее расплавленную версию, заключенную в классическую для NARS упаковку soft-touch. Помада не растекается и ложится тонким пигментированным слоем — на бегу нанести яркий оттенок вам вряд ли удастся, но с помощью миниатюрного аппликатора можно аккуратно очертить губы, не превращаясь в Джокера. Глянцевый финиш продержится долго — Lip Cover держится не меньше шести часов, а в тандеме с карандашом переживет и рабочий день, и вечеринку до утра.

Цена: 2 199 руб.

Пенка для умывания Foam Cleanser, SkinClinic

По словам редактора BeautyHack Наталии Капицы, средства для умывания с консистенцией сахарной ваты — ее большая и безусловная любовь, ведь они идеально подходят и для жирной, и для сухой кожи, очищают поры от остатков косметики и других загрязнений:

«Foam Cleanser — нежнейшее средство, не оставляющее чувства стянутости, но обеспечивающее хорошее очищение, легкое увлажнение и лифтинг. Основные действующие компоненты — экстракт овса и ромашки, гликолевая кислота и глицерин. Важная информация для «органикоманьяков» и борцов за права животных: в составе нет сульфатов, парабенов и белков животного происхождения. Пенка успокаивает, снимает раздражение и хорошо подготавливает кожу к дальнейшим этапам ухода».

Цена: по запросу

Гидрофильный бальзам Don’t Touch My Face, Organic Kitchen

Долгожданная коллаборация Адэль Мифтаховой и Organic Kitchen порадовала всех бьютиголиков — вместе они выпустили гидрофильный бальзам для очищения кожи с аппетитной консистенцией и не менее аппетитным ароматом (средство пахнет свежевыжатым грейпфрутовым соком). Новинку попробовала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина:

«Мое первое знакомство с гидрофильными бальзамами началось именно с этого средства — если честно, я до последнего думала, что смыть макияж чем-то, напоминающим топленое масло, и на сухой коже просто невозможно. Но мои сомнения развеялись в пух и прах после первого же использования. Очень приятные и интересные ощущения при удалении макияжа для человека, который привык делать это ватными дисками и мицеллярной водой. Отдельные бонусы: цена, экономичный расход и удобная миниатюрная упаковка. К тому же здесь целое буйство органических масел: жожоба, виноградной косточки, миндаля, облепихи и подсолнечника. За натуральность и комфорт, проверенные на себе, ручаюсь и очень советую взять на пробу. Только для снятия макияжа с глаз я бы все-таки не советовала использовать это средство — воспользуйтесь старой-доброй мицеллярной водой или средством для снятия стойкого макияжа».

Цена: 250 руб.

Резинки для волос Basic Crystal Clear, Invisibobble

Лучшие стилисты утверждают — для создания любой, даже самой замысловатой прически всего-то нужны невидимки, лак для волос и крошечные незаметные резиночки. С новинкой от Invisibobble один из этих пунктов можно вычеркивать — прозрачные резинки помогают прочно и ненавязчиво зафиксировать и «конский» хвост, и мини-косу.

Все помнят хит марки — резинки-спирали, не оставляющие заломов на волосах. У новинки та же технология — они изготовлены из искусственной смолы, не вызывают аллергию при контакте с кожей, не стягивают волосы и не вызывают головную боль. Осталось только вдохновиться звездными идеями причесок — на вооружение берите нашу специальную подборку.

Цена: 297 руб.

Парфюмерная вода Pour Femme Intense, Lacoste

Pour Femme Intense — это новая насыщенная версия классического аромата Lacoste Pour Femme, с более женственной парфюмерной композицией. Новинку попробовала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд и рассказала о своих впечатлениях:

«Сладкие ароматы — мое все, поэтому мой выбор этой весной однозначно падет на Pour Femme Intense. В его безумно элегантной парфюмерной композиции искусно переплетаются ноты карамели и болгарской розы, а мускусный аккорд делает аромат теплым и уютным. Парфюм обволакивает как роскошное шелковое платье, а шлейф заметен в течение всего дня».

Цена: 3 322 руб.

Уплотняющая кристалл-маска и бустер-концентрат для придания объема Volume Boost, Wella

Новая коллекция Invigo от Wella — это перезапуск предыдущих линеек для ухода за волосами, а одна из новинок этой весны — линия Volume Boost. Средства придают объем даже тонким волосам, делая их легкими, упругими и послушными. Новинки уже попробовала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

«Основным компонентом линейки стал экстракт хлопка, ответственный за смягчение и увлажнение. Он создает защитный барьер для удержания оптимального уровня влажности. Сначала наношу бустер на влажные волосы и оставляю на пять минут, затем смываю и перехожу к маске. Она похожа на гель и легко распределяется по волосам — ее тоже держу пять минут. Средства сделали волосы легкими, невесомыми и очень мягкими на ощупь — а для моей длины это достижение!»

Цена за маску: 1 040 руб.

Цена за бустер: 1 840 руб.

Тени для век Psychotropical, Л’Этуаль

Мы уже писали про масло-тинт из новой коллекции Л’Этуаль, рассказываем и про тени. Их протестировала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

«Яркие тени необычной консистенции — с одной стороны, они рассыпчатые, и их удобно наносить кистью, а с другой, кажутся слегка кремовыми. Отметила и хорошую стойкость — за целый день беготни тени насыщенного клюквенного оттенка не скатались и остались такими же яркими, как и в самом начале дня. Я использовала их и без базы, и с ней — на стойкость ее наличие никак не влияет. А в сам оттенок я просто влюбилась — в тенях присутствует мелкий шиммер, которые очень красиво переливается на свету».

Цена: 674 руб.