Что такое счастье? Как полюбить свой возраст и обрести гармонию с собой? У вас есть возможность узнать ответы на эти вопросы в рамках лекции, которая состоится уже на следующей неделе. Рассказываем подробности!
В четверг 26 апреля в Mercury Space бывший главный редактор русского Vogue Алена Долецкая в рамках серии лекций Lancôme «Счастье Быть Собой» расскажет, меняется ли с годами представление о том, что такое счастье, почему в России предпочитают не говорить о своем возрасте, влияет ли количество прожитых лет на нашу красоту и как обрести гармонию с окружающим миром и самим собой.
Помимо лекции вы сможете познакомиться с новинкой линии Genefique — биоцеллюлозной маской Advanced Genefique Hydrogel Melting Mask, которая мгновенно увлажнит и придаст сияние вашей коже.
Когда и где?
26 апреля в Mercury Space.
Как попасть?
Оставить заявку на сайте до 22 апреля 2018 года.