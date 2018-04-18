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Как полюбить свой возраст и обрести гармонию с собой?
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Как полюбить свой возраст и обрести гармонию с собой? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Что такое счастье? Как полюбить свой возраст и обрести гармонию с собой? У вас есть возможность узнать ответы на эти вопросы в рамках лекции, которая состоится уже на следующей неделе. Рассказываем подробности!
В четверг 26 апреля в Mercury Space бывший главный редактор русского Vogue Алена Долецкая в рамках серии лекций Lancôme «Счастье Быть Собой» расскажет, меняется ли с годами представление о том, что такое счастье, почему в России предпочитают не говорить о своем возрасте, влияет ли количество прожитых лет на нашу красоту и как обрести гармонию с окружающим миром и самим собой.
Помимо лекции вы сможете познакомиться с новинкой линии Genefique — биоцеллюлозной маской Advanced Genefique Hydrogel Melting Mask, которая мгновенно увлажнит и придаст сияние вашей коже.
Когда и где?
26 апреля в Mercury Space.
Как попасть?
Оставить заявку на сайте до 22 апреля 2018 года.
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