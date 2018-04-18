Американка хочет быть похожа на Джессику Рэббит 

Модель Карли Мерсола потратила больше трех миллионов рублей (50 тысяч долларов), чтоб стать похожей на подружку главного героя в фильме "Кто подставил Кролика Роджера": она значительно увеличила грудь и губы, а также изменила форму подбородка с помощью импланта и инъекций ботокса. Хотя уже сейчас хирурги опасаются за здоровье Карли, она не собирается останавливаться на достигнутом, в планах у модели увеличить бедра.
В ее инстаграм-блоге много негативных комментариев: пользователи Сети уверены, что Мерсола попросту уродует себя, а ее внешность не имеет ничего общего с внешностью мультяшной героини. Но Карли не обращает внимание на недоброжелателей и негативные комментарии. Девушка уверена, что искусственная внешность гораздо интереснее натуральной.