Американка хочет быть похожа на Джессику Рэббит 

1/7 Знакомьтесь, это американская модель Карли Мерсола. До недавнего времени 26-летняя девушка не была известной на весь мир. Фото: @carlymersola

2/7 Однако благодаря многочисленным пластическим операциям к ней пришла популярность. На ее страницу в Instagram подписано больше 100 тысяч человек. Фото: @carlymersola

3/7 Кумир Карли — мультяшка Джессика Рэббит. "Персонаж Джессики всегда вдохновлял меня своими изгибами, мне кажется привлекательной ее фигура в форме песочных часов". Фото: @carlymersola

4/7 "Мне бы хотелось улучшить то, что дала мне природа. На мой взгляд, до операций я была миловидной, но не более того". Фото: @carlymersola

5/7 "Я всегда любила себя. Конечно, меня учили тому, что глубокий внутренний мир важнее яркой внешности". Фото: @carlymersola

6/7 "Но мне с детства была интересна пластика. Меня привлекали женщины, над внешностью которых поработали пластические хирурги, я всегда знала, что и сама приду к этому". Фото: @carlymersola