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Американка хочет быть похожа на Джессику Рэббит
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Американка хочет быть похожа на Джессику Рэббит 

Рамблер 1 час назад
Карли Мерсола потратила целое состояние ради внешности своего кумира — подружки кролика Роджера.
1/7  Знакомьтесь, это американская модель Карли Мерсола. До недавнего времени 26-летняя девушка не была известной на весь мир.
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2/7  Однако благодаря многочисленным пластическим операциям к ней пришла популярность. На ее страницу в Instagram подписано больше 100 тысяч человек.
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3/7  Кумир Карли — мультяшка Джессика Рэббит. "Персонаж Джессики всегда вдохновлял меня своими изгибами, мне кажется привлекательной ее фигура в форме песочных часов".
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4/7  "Мне бы хотелось улучшить то, что дала мне природа. На мой взгляд, до операций я была миловидной, но не более того".
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5/7  "Я всегда любила себя. Конечно, меня учили тому, что глубокий внутренний мир важнее яркой внешности".
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6/7  "Но мне с детства была интересна пластика. Меня привлекали женщины, над внешностью которых поработали пластические хирурги, я всегда знала, что и сама приду к этому".
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7/7  "Нужно всегда выбирать то, что сделает тебя счастливым. Не имеет значения, что подумают другие, пока ты не причиняешь им вред", — считает модель.
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Модель Карли Мерсола потратила больше трех миллионов рублей (50 тысяч долларов), чтоб стать похожей на подружку главного героя в фильме "Кто подставил Кролика Роджера": она значительно увеличила грудь и губы, а также изменила форму подбородка с помощью импланта и инъекций ботокса. Хотя уже сейчас хирурги опасаются за здоровье Карли, она не собирается останавливаться на достигнутом, в планах у модели увеличить бедра.
В ее инстаграм-блоге много негативных комментариев: пользователи Сети уверены, что Мерсола попросту уродует себя, а ее внешность не имеет ничего общего с внешностью мультяшной героини. Но Карли не обращает внимание на недоброжелателей и негативные комментарии. Девушка уверена, что искусственная внешность гораздо интереснее натуральной.
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