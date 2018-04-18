Почему выпадают ресницы?

Ресницы регулярно подвергаются неблагоприятному воздействию окружающей среды, поэтому требуют особого ухода, включающего в себя регулярное увлажнение, питание и восстановление. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что выбор идеально подходящей вам туши для ресниц не простой процесс, который состоит из проб и ошибок, влекущих за собой иногда аллергию и покраснение глаз. Если ваши ресницы уже пострадали от неправильного выбора, стоит попробовать туши-стимуляторы роста. Они содержат в себе натуральные компоненты, такие как экстракты водорослей и пчелиный воск. Не вызывают раздражение у чувствительной кожи вокруг глаз — укрепляющие гели для ресниц. В составе у них должны быть биолизат молочнокислых ферментов для продления жизнеспособности клетки и гликолевая кислота, проникающая в структуру волоса. Причины выпадения ресниц: Ингредиенты в новой косметике могут вызвать выпадение ресниц. Можно либо сравнить составы предыдущей и нынешней марок, выяснив, что именно сыграло роль в выпадении либо попробовать новый продукт. Потеря более пяти ресничек в день при том, что тушь вы не меняли, может стать сигналом, что причина в другом. Обильно ресницы выпадают при гормональных и инфекционных заболеваниях, частых стрессовых ситуаций и токсических воздействиях. Прежде чем обратиться за консультацией к врачу и начать борьбу с выпадением. Следует разобраться в причинах самостоятельно, вдруг ликвидировать проблему будет вам по силам, а причины на самом деле поверхностные. Уход за ресницами: Так же как кожа головы и волосы, ресницы требуют тщательного ухода. Результат принесет только сбалансированный уход, сочетающий комплекс витаминов и протеинов. Важно бережно снимать макияж, смывать тушь после того, как она слегка растворится после очищающего средства. Питайте ресницы витаминами В5, В12, А и Е, которые содержатся в форели, помидорах и брокколи. Раз в несколько месяцев побалуйте ресницы процедурами маслотерапии. Перед тушью наносите на ресницы сначала праймеры, они сделают ресницы более пышными и укрепят витаминами. Праймеры служат защитой для ресниц от прямого воздействия туши. Ранее эксперты доказали, что накладные ресницы опасны для зрения.