Любимые beauty-средства ведущих российских визажистов

В арсенале каждого профессионального визажиста есть свои must-have, которыми гуру красоты пользуются повсеместно. Причем это может быть как косметика класса люкс, так и вполне себе бюджетные средства. И им можно доверять на все 100%, ведь, готовя модель к выходу или выполняя макияж для какого-то суперсобытия, важно, чтобы в самый неподходящий момент тушь не осыпалась, помада не размазалась, а тональный крем не лег пятнами. Так что, если вы до сих пор не можете найти идеальную во всех отношениях косметику, внимайте советам визажистов. Между прочим, на их страничках в Instagram можно найти много всего интересного и полезного!

Ирина Гришина

Профессиональный визажист с опытом работы более восьми лет! Она может выполнить абсолютно любой макияж, вне зависимости от его сложности и предполагаемого события. Ирина создает образы для модных показов, всевозможных шоу, глянцевых журналов, театральных постановок, музыкальных групп и знаменитостей. Визажист — активный пользователь Instagram, где делится профессиональными советами и хитростями макияжа, рассказывает про любимые средства в своей косметичке.

Например, одними из своих фаворитов Ирина называет увлажняющий тональный крем Clarins Skin Illusion, матовую помаду американского бренда Ofra в приглушенном розовом оттенке и универсальную палетку Flash Colors от французского бренда Make Up For Ever. Тональная основа отличается своей легкостью, шелковистостью и идеальным невесомым покрытием. Благодаря активным компонентам средство не только обеспечивает тщательное увлажнение, но и защищает кожу от ультрафиолетового излучения. Матовая помада Ofra обладает нежной кремовой текстурой, приятным естественным цветом и хорошо наносится даже на неидеально гладкие губы. Она довольно стойкая (и цена приемлемая) и идеально подходит для создания повседневного образа. Палетка Flash Colors от Make Up For Ever состоит из 12 цветов кремовой консистенции. Возможности ее безграничны! Ирина советует использовать палитру в качестве румян, подложки под тени, помады и даже корректора. Цвета очень яркие и довольно стойкие, хорошо смешиваются между собой и легко наносятся. С палеткой можно «играть», создавая невероятный макияж!

Гоар Аветисян

Одна из самых известных российских визажистов, которая творит при помощи косметики настоящие чудеса! Гоар меняет людей до неузнаваемости, в чем вы можете удостовериться на ее страничке в Instagram, активно участвует в съемках различных телешоу и заведует собственной makeup-студией, где не только создает модные бьюти-образы, но и обучает искусству макияжа будущих визажистов. Возможности выбора косметики у Гоар безграничные. Ей доступны абсолютно любые новинки, дорогие и бюджетные средства, она часто любит экспериментировать, но все же своими любимчиками она успела обзавестись. Так, в своих видеороликах в Instagram Гоар не только наглядно показывает, как правильно наносить косметику, но и делится любимыми средствами. Одни из последних фаворитов — бренды NYX и Ofra. Первый она любит за доступность и огромный выбор ассортимента, а второй за разнообразие цветовой палитры, стойкость, ровное покрытие и отсутствие сухости кожи губ. Из косметики NYX Гоар советует особенное внимание уделить палетке для скульптурирования лица 3 Steps to Sculpt, палетке металлических теней Cosmic Metals, угольно-черной подводке для глаз Epic Ink Liner 01 Black и помаде Soft Matte Lip Cream в оттенке Copenhagen.

Лариса Хатмуллина

Известный визажист международного уровня, работающий со звездами шоу-бизнеса и светскими львицами. В ее портфолио можно увидеть Милу Йовович, Дениз Ричардс, Ксению Собчак, Тину Канделаки, Елену Темникову, Елену Подкаминскую, Елену Летучую, Полину Гагарину, Анну Седакову и других. Кроме того, Лариса создавала и создает образы для глянцевых журналов мирового уровня — Vogue, Harper's Bazaar, Tatler, Elle, Grazia, GQ, Allure, Interview, InStyle, Glamour и т. д. Для создания макияжа в распоряжении визажиста лучшая косметика известных брендов, однако есть средства, которые она особенно выделяет на фоне других.

Минеральный тональный крем Sorme Mineral Illusion Oil-Free Foundation, Vanilla Beige, который придает коже естественное сияние, маскирует любые несовершенства и расширенные поры, защищает от вредного воздействия ультрафиолета. Розовый корректор Master Corrector от Giorgio Armani, который прекрасно справляется с синяками под глазами, выравнивает дефекты кожи, не вызывает сухость и дарит дополнительное увлажнение. Универсальный консилер Make Up Gotcha Covered Concealer Pencil от NYX, идеально маскирующий акне и красноту. Водостойкий карандаш от Kiko Milano, обеспечивающий ровный насыщенный цвет и не растекающийся в течение всего дня. Объемная и водостойкая тушь AVANT-scéne Volume & Curl Mascara, которая подкручивает реснички не хуже щипчиков, не ложится комками и, несмотря на свою водостойкость, прекрасно смывается обычными умывалками. Кремовая помада для бровей Brow Defining Cream от Nars, отличающаяся пластичной текстурой, естественными оттенками, легкой растушевкой и длительным действием. Что касается губ, то им Лариса уделяет особенное внимание и часто именно на них делает акцент. Среди ее любимчиков затесались блеск для губ Kiko Milano в оттенке № 20, придающий губам соблазнительный объем, матовая стойкая помада Lime Crime в цвете Suede-Berry, плотный и насыщенный блеск Butter Gloss от NYX, матовая помада-карандаш Velvet Matte Lip Pencil от Nars в двух оттенках — Dolce Vita и Dragon Girl, бальзамы для губ Sheers Plum от Giorgio Armani и Lucas Papaw Ointment.

Анна Карташова

Визажист из Москвы с 17-летним стажем, который не просто создает макияж для моделей на модных показах и в глянцевых журналах, но и является основателем собственного бренда AnnBeauty, специализирующегося на создании идеальных кистей из натурального ворса белки! За свою многолетнюю практику Анна не могла подобрать кисть для макияжа, которая бы устраивала ее на все 100%, поэтому решила не ждать, пока другие ее сотворят, а сделала сама. Как и любой визажист, Анна просто обожает косметику и любит с ней экспериментировать, пробуя не только новые сочетания, но и новинки. Так, с помощью проб и ошибок, она нашла для себя совершенные во всех отношениях бьюти-средства, которые не променяет ни на какие другие.

В ее косметичке теперь всегда можно найти новинки от Tom Ford: тушь Fullscreen, обеспечивающую ультраудлинение и разделение, тени Private Shadow, которые не осыпаются и идеально ложатся, блеск для век Eye Gloss, не создающий ощущение липкости и вязкости. Также Анна просто обожает компактные и рассыпчатые пудры. В ее косметичке их всегда несколько. Например, она очень хвалит The Sheer Pressed Powder от La Mer — эта пудра обеспечивает невесомое покрытие, хорошо матирует, убирает жирный блеск и дополнительно увлажняет кожу. Кроме того, в арсенале визажиста есть японская чудо-пудра Translucent Loose Powder от Sensai — она обеспечивает невесомое покрытие, легко наносится поверх тонального крема, фиксирует макияж и контролирует работу сальных желез, не вызывая никакого ощущения утяжеления.

Полина Мигунова

Эта девушка работала с такими звездами, как Софико Шеварнадзе, Татьяна Арно, Екатерина Кищук, Галина Юдашкина, и многими другими. Полина создает эффектные вечерние образы, умеет подчеркнуть естественную красоту и создать глубокомысленный взгляд, вооружившись лишь подводкой или кайалом. На своей страничке в Instagram она регулярно делится своими работами и рассказывает о любимых бьюти-средствах, которые можно смело брать на вооружение!

Среди ее любимчиков — двойные тени для бровей Brow Powder Duo от Anastasia Beverly Hills, с помощью которых даже дилетант может создать красивые, выразительные и объемные бровки. Тинт для бровей Aqua Brow от Make Up For Ever, который не смывается в течение всего дня, легко перекрывает неудачный татуаж, легко наносится и довольно устойчив к влаге. Легкий тональный крем Double Wear Light от Estee Lauder, обеспечивающий стойкость до 15 часов, но при этом не закупоривающий поры и контролирующий работу сальных желез. Он не течет, не смазывается, не оставляет пятен. Корейский ВВ-крем Perfect Cover от Missha — универсальное средство, идеально подходящее для любого типа кожи. Он обеспечивает невидимое покрытие, ровно ложится, маскирует любые недостатки и обеспечивает дополнительное увлажнение в течение всего дня. Стойкий тональный крем Power Fabric от Giorgio Armani имеет довольно плотную консистенцию, обеспечивает высокую защиту от ультрафиолета и позволяет достичь эффекта «второй кожи». С его помощью маскируются любые недостатки без необходимости использовать корректор, при этом крем не ощущается на коже и не ложится пятнами. Скульптор для лица Contour Kit от Smashbox, благодаря которому можно создать максимально естественный макияж, при этом незаметно выделить нужные части лица. Работать с ней очень легко, поскольку для растушевки не нужно прилагать серьезных усилий. Бронзирующая пудра Pro Bronze Fusion Bronzer Compact от Make Up For Ever обладает гладкой шелковистой текстурой, легко набирается и хорошо ложится, обеспечивая золотистое естественное сияние. Даже в неумелых руках эта пудра ничего не испортит, а лишь подчеркнет выразительные черты лица.

Ирина Митрошкина

Звездный визажист и совладелец бьюти-сети Prive 7 знает, как быстро и качественно замаскировать любые недостатки кожи. Ирина частенько создает безупречный макияж для свадеб и светских выходов и всегда готова поделиться дельными советами относительно выбора косметики. Так, она давно и навеки влюблена в устойчивый консилер Pro Longwear Concealer от MAC, который идеально маскирует любые воспаления, следы усталости и неровности без применения цветных корректоров. Высыхая, он абсолютно не виден на коже, не течет в течение всего дня, матирует цвет лица и делает кожу безупречной. Также Ирина особенно выделяет BB-крем Silver Label от Dr. Jart+, который выпущен голливудским пластическим хирургом. Покрытие средства отличается высоким качеством и плотной текстурой, за счет чего маскируются любые несовершенства и выравнивается тон кожи, делая ее гладкой и шелковистой. Дополнительными бонусами ВВ-крема можно назвать защиту от ультрафиолета и заботу: в состав средства входят активные вещества, которые питают и увлажняют кожу, но при этом не добавляют ей жирного блеска, а, наоборот, контролируют выработку себума.

Андрей Шилков

Один из самых уважаемых, опытных и известных визажистов России, который может похвастаться своими работами для Chanel, Lancome и YSL, а также созданием макияжа для именитых звезд Голливуда — Моники Беллуччи, Наоми Кэмпбелл, Диты фон Тиз, Рианны, Синди Кроуфорд и многих других. Его Instagram пестрит идеальными образами для глянца, и лишь изредка он делится с подписчиками своими любимыми бьюти-средствами. Своими фаворитами он называет жидкую помаду Liquid Suede Cream Lipstick от NYX за многообразие цветов, шелковистую, но стойкую текстуру и насыщенность; бархатный гель для губ Lip Maestro от Giorgio Armani, который помогает создавать невероятный объем и глубокое сияние, держится в течение восьми часов и не вызывает ощущения сухости; жидкая помада Velvetines Cashmere от Lime Crime, идеально держащаяся на губах в течение всего дня, совершенно не размазывается даже при контакте с водой и приеме пищи, а также имеет сочные оттенки, в которые невозможно не влюбиться.

