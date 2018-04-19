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В мире набирает популярность маникюр с зародышами
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В мире набирает популярность маникюр с зародышами 

Аист на крыше 19 апреля 2018
Фото: Аист на крыше
Беременные придумали новое увлечение: рисовать на ногтях изображения своих зародышей. Идея принадлежит британской маникюрщице Саре, которая первая изобразила на своих пальцах будущего ребёнка, передаёт "Дети@mail.ru".
instagram / xclairesnailsx
Сара является специалистом по нестандартной раскраске ногтей. Будучи беременной, она решила изобразить фото УЗИ своего малыша, сделав ребёнку необычный подарок на его скорое появление.
Результаты своего труда мастер выложила в интернет, который вскоре по-настоящему оценил её творение. Всего за неделю маникюр увидели несколько сотен тысяч других рожениц, которые, в большинстве случаев, положительно отреагировали на идею.
Теперь каждый день Сара получает сотни заказов на УЗИ-маникюры. Женщине даже пришлось нанять команду помощниц.
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