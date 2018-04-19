WMJ BOX: идеальные весенние ароматы

Яркие фруктово-цветочные аккорды способны добавить любому образу женственности, хрупкости и романтичности. Для любительниц ненавязчивого парфюма мы подобрали Magnolia love от Erborian, который постепенно будет раскрываться нотами магнолии, персика и жасмина в течение всего дня.

А для тех, кто предпочитает более яркие акценты и ароматы в стиле унисекс с ноткой брутальности, мы рекомендуем Immortel Cedrat от Comptoir Sud Pacifique. Противоречивые на первый взгляд ароматы розмарина, ромашки, базилика с нотками лимона и бергамота протянутся за тобой еле уловимым шлейфом и обеспечат заряд бодрости и свежести на целый день.

Главное — помни правило, которое поможет тебе определиться с выбором своего идеального парфюма: верно подобранный аромат должен быть почти неощутим, а если он преследует тебя на протяжении всего дня, лучше поищи менее навязчивую альтернативу. Кстати, лучшие мы собрали в нашей галерее.

Omnia Pink Sapphire, Bvlgari, — искрометный и эксцентричный аромат, источающий энергию солнца, словно подаривший ему название розовый сапфир. Цена — 3599 руб.

Alien Flora Futura, Mugler, — аромат, сочетающий в себе свежесть зелени, чувственный цветочный аккорд и обволакивающую мягкость сандала. Цена — 4635 руб.

Immortel Cedrat, Comptoir Sud Pacifique. Вырвавшись из пузырька, данный аромат раскрывается звуками: лимон и бергамот. Розмарин, ромашка и базилик, компонуясь, обогащают роскошное сердце этой парфюмерной воды. Цена — 2900 руб.

Kaori Yuzu, Faberlic, — светлый, нежный аромат напоминает о чистом чувстве первой любви прозрачными цитрусовыми нотами, в которых солирует солнечное звучание юзу. Цена — 1300 руб.

Breath, Sergey Gubanov, — волнующий, чувственный, романтичный… и все это аромат Breath. Цена — 2500 руб.

Magnolia love, Erborian, — туалетная вода с нотами соблазнительных магнолии и жасмина и восхитительно сладкими нотами персика, это дурманящее притяжение женственности. Цена — 3490 руб.

Yuza energy, Erborian. Туалетная вода захватит тебя взрывным всплеском цитрусовых нот, закружит голову сочностью мандарина и апельсина. Цена — 3490 руб.

The Queen of Sheba, Attar, — аромат способен окутать восточной роскошью и великолепием, перенести в мир страсти и неподдельной нежности. Запах насыщенный, но его нельзя назвать навязчивым или тяжелым. Цена — 15 650 руб.

Renata, Faberlic, — аромат воплощает изысканный образ кинодивы, ее уникальный стиль и красоту томными нотами гардении, орхидеи и розы. Цена — 1999 руб.