Розы на улицах Нанкина

Нанкин, 18 апреля / Синьхуа / — На улицах Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ распустились розы.

Жители и гости города, привлеченные их тонким ароматом, приходят, чтобы полюбоваться изящными цветами и сделать памятные фотографии.

Нанкин, 18 апреля /Синьхуа/ — На улицах Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ распустились розы.

Жители и гости города, привлеченные их тонким ароматом, приходят, чтобы полюбоваться изящными цветами и сделать памятные фотографии.

Нанкин, 18 апреля /Синьхуа/ — На улицах Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ распустились розы.

Жители и гости города, привлеченные их тонким ароматом, приходят, чтобы полюбоваться изящными цветами и сделать памятные фотографии.