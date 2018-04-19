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Розы на улицах Нанкина
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Розы на улицах Нанкина 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Нанкин, 18 апреля /Синьхуа/ — На улицах Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ распустились розы.
Жители и гости города, привлеченные их тонким ароматом, приходят, чтобы полюбоваться изящными цветами и сделать памятные фотографии.
Нанкин, 18 апреля /Синьхуа/ — На улицах Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ распустились розы.
Жители и гости города, привлеченные их тонким ароматом, приходят, чтобы полюбоваться изящными цветами и сделать памятные фотографии.
Нанкин, 18 апреля /Синьхуа/ — На улицах Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ распустились розы.
Жители и гости города, привлеченные их тонким ароматом, приходят, чтобы полюбоваться изящными цветами и сделать памятные фотографии.
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