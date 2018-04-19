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Лиза Боярская отрезала себе нос
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Лиза Боярская отрезала себе нос 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Внешность Елизаветы Боярской проанализировал пластический хирург. По его мнению, популярная актриса уменьшила себе нос и сделала его тоньше.
На днях Елизавета Боярская блеснула в свете. Популярная актриса появилась на церемонии вручения премии «Золотая маска», чем немедленно привлекла к себе внимание многочисленных журналистов. Причина в том, что артистка пришла на мероприятие в платье с весьма откровенным декольте, искусно уложенной прической и ярким макияжем.
В Сети многочисленные поклонники расхвалили Боярскую на все лады. Однако нашлись особо наблюдательные пользователи, кто высказал мнение, что актриса выглядит иначе, чем раньше. Журналисты уцепились за это и взяли комментарий у пластического хирурга. Специалист сравнил новые фото Елизаветы с ее старыми снимками.
"В целом очень гармоничное и красивое лицо. Если сравнивать снимки, заметно, что ушла горбинка, нос стал уже в кончике и спинке, немного короче", — высказал свое мнение эксперт для сайта «Комсомольская правда». Пластический хирург предположил, что Боярская сделала себе как минимум одну операцию — ринопластику. Это направление пластической хирургии помогает избавиться от дефектов носа.
А вот четко очерченные скулы, по мнению специалиста, оказались в распоряжении Боярской исключительно благодаря природе. «У Елизаветы только нос и сделан. Больше никаких следов пластики я не нашел», — заключил пластический хирург.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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