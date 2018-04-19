Розыгрыш спортивного бьюти-бокса от Sobesednik.ru и Royal Samples

Sobesednik.ru совместно с семплинг-сервисом премиальных коробочек красоты Royal Samples устраивает розыгрыш.

Спортивный бьюти-бокс от Royal Samples — это то, что обязательно нужно активным девушкам, которые хотят быть красивыми и ухоженными даже после посещения спортзала.

В наборе: расслабляющий и охлаждающий гель для спорта от SB-26, кондиционер для светах волос от Kloraline, сухой шампунь Colab, увлажняющий, матирующий крем для лица Guinot, блеск для губ с ухаживающим комплексом, шампунь для объема волос, многофункциональный BB крем для лица от Faberlic и салфетки, препятствующие обильному потоотделению.

Полные условия конкурса можно узнать на странице нашего проекта «Красивый „Собеседник“».