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Розыгрыш спортивного бьюти-бокса от Sobesednik.ru и Royal Samples
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Розыгрыш спортивного бьюти-бокса от Sobesednik.ru и Royal Samples 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru совместно с семплинг-сервисом премиальных коробочек красоты Royal Samples устраивает розыгрыш.
Спортивный бьюти-бокс от Royal Samples — это то, что обязательно нужно активным девушкам, которые хотят быть красивыми и ухоженными даже после посещения спортзала.
В наборе: расслабляющий и охлаждающий гель для спорта от SB-26, кондиционер для светах волос от Kloraline, сухой шампунь Colab, увлажняющий, матирующий крем для лица Guinot, блеск для губ с ухаживающим комплексом, шампунь для объема волос, многофункциональный BB крем для лица от Faberlic и салфетки, препятствующие обильному потоотделению.
Полные условия конкурса можно узнать на странице нашего проекта «Красивый „Собеседник“».
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