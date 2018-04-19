Сила стереотипов: из-за внешности ее не воспринимают всерьез, а зря

Глядя на фото этой девушки, как бы вы могли охарактеризовать ее? Могли бы вы, например, догадаться, что она говорит на 4 языках, является ассистентом в Университете клинической психологии, учится на факультете психологии в Университете Теннеси и планирует получить докторскую степень? Но ее интеллект меркнет перед образом куклы Барби, из-за которой многие не серьезно относятся к этой девушке. Менять свою внешность Эштон Кларк начала в 16 лет. Так она выглядела до этого:

А вот такой стала после:

Чтобы стать более красивой и более похожей на куклу девушка увеличила губы, нарастила и покрасила волосы, начала носить контактные линзы и сделала еще пару косметических процедур, в том числе контурный макияж.

Новый гламурный образ сделал Эштон гораздо счастливее, но теперь она столкнулась с силой стереотипов, так как окружающие очень любят вешать на девушку ярлыки «недалекой», «куклы» и «блондинки». Эштон признается, что предчувствуя такую реакцию, она долгое время боялась изменять свою внешность.

Но сейчас, в новом искусственном облике, девушка смогла стать уверенной в себе и полюбить себя: «Даже если это выглядит не естественно, это я».

Эштон говорит, что после более близкого знакомства люди сильно удивляются тому, какой она есть на самом деле. Девушка, родной язык которой английский, свободно говорит на персидском, норвежском и испанском языках. Она была очень застенчивой и скромной до 14 лет, но потом наткнулась на интересную книгу по макияжу.

«Я была поражена тем косметическим методам и средствам, с помощью которых можно изменить свое лицо. Внешность куклы с того момента стала моей самой желанной мечтой, моей возможностью почувствовать себя красивой».

Со временем Эштон научилась не реагировать на критические оценки других людей. Она вошла в число тех немногих счастливчиков, кого отобрали для работы в Университете клинической психологии, и это большое достижение!

Сейчас у девушки нет никаких планов по новым изменениям в своей внешности. Она счастлива в своем кукольном образе и не пока хочет ничего менять.