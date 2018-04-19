Губы лопнули: россиянка попала в реанимацию после косметолога

30-летняя жительница Ставрополя, пострадавшая из-за неудачной процедуры по увеличению губ, стала героиней не только российских СМИ, ее историю опубликовал Daily Mail. Молодой женщине страстно хотелось выглядеть привлекательной и сексуальной, — но вместо этого она оказалась в палате реанимации с изуродованной внешностью. Мечтавшая о пухлых губах Елизавета Ткаченко была шокирована видом своего отражения в зеркале, ставшего следствием неквалифицированных действий косметолога, к которому женщина обратилась за выполнением инъекций. Косметологическая процедура по увеличению губ предполагает введение в эту часть лица филлеров, — в частности, для этого используют препараты с гиалуроновой кислотой. Косметолог действительно ввела в губы Елизаветы гель. Процедура проводилась не в учреждении, косметолог работала на дому. Елизавета Ткаченко была знакома со специалистом, та заверила, что прошла необходимое обучение и использует в качестве филлеров только средства высочайшего качества. Ткаченко доверилась, но после введения препарата ей стало плохо, начались проблемы с дыханием. Женщине пришлось срочно обратиться за медицинской помощью. Оказалось, что у нее развился отек Квинке, сильнейшая аллергическая реакция на попавшую в организм чужеродную субстанцию. При этом пострадавшая даже не могла сообщить врачам, какой препарат ей вкололи, она не знала его названия. Ухудшение состояния прогрессировало, и женщину перевели в реанимацию.

«Отек увеличивался, раздувало лицо, голову, боли адские. Губа лопнула в двух местах», — рассказала об этом сама Елизавета.

По словам медиков, неизвестный гель спровоцировал в организме женщины серьезное воспаление. Расследование инцидента показало, что «косметолог», вколовший женщине филлеры, вообще не имел медицинского образования. Многие осудили саму пострадавшую за проявленное легкомыслие.

«Нужно было как следует подумать перед тем, как ставить эксперименты над своей внешностью», — примерно такого рода комментарии прозвучали в ее адрес.