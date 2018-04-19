В CULINARYON запускают серию интерактивных шоу «Детектив с бокалом»

В московской кулинарной студии CULINARYON проведут серию интерактивных шоу «Детектив с бокалом», на которых участникам предстоит дегустировать и разгадывать загадки о похищениях винных ароматов В московской кулинарной студии CULINARYON проведут серию интерактивных шоу «Детектив с бокалом», на которых участникам предстоит дегустировать и разгадывать загадки о похищениях винных ароматов.

Шоу будет проводиться в формате детективного расследования, где в роли детектива выступит бренд-амбассадор компании EUROWINE Наталья Шабашова.

«Совершено преступление мирового масштаба. Были похищены фруктовые ароматы вин. И сегодня мы собрались здесь, чтобы провести следственный эксперимент и установить, виновны ли подозреваемые», — с этих слов начнется первое шоу, сообщают организаторы.

Предполагается, что в процессе игры в детективов, гости смогут разобраться с классификацией ароматов. «Сравнивая ароматы фруктов и ароматику вин, участники шоу учатся узнавать и различать их, приобретают навыки правильной дегустации, а главное — получают ответы на любые вопросы о вине», — уточнили организаторы.

Фото: Pixabay/JamesDeMers