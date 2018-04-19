Ещё
В CULINARYON запускают серию интерактивных шоу «Детектив с бокалом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В CULINARYON запускают серию интерактивных шоу «Детектив с бокалом» 

Особое блюдо 4 часа назад
Фото: Особое блюдо
В московской кулинарной студии CULINARYON проведут серию интерактивных шоу «Детектив с бокалом», на которых участникам предстоит дегустировать и разгадывать загадки о похищениях винных ароматов В московской кулинарной студии CULINARYON проведут серию интерактивных шоу «Детектив с бокалом», на которых участникам предстоит дегустировать и разгадывать загадки о похищениях винных ароматов.
Шоу будет проводиться в формате детективного расследования, где в роли детектива выступит бренд-амбассадор компании EUROWINE Наталья Шабашова.
«Совершено преступление мирового масштаба. Были похищены фруктовые ароматы вин. И сегодня мы собрались здесь, чтобы провести следственный эксперимент и установить, виновны ли подозреваемые», — с этих слов начнется первое шоу, сообщают организаторы.
Предполагается, что в процессе игры в детективов, гости смогут разобраться с классификацией ароматов. «Сравнивая ароматы фруктов и ароматику вин, участники шоу учатся узнавать и различать их, приобретают навыки правильной дегустации, а главное — получают ответы на любые вопросы о вине», — уточнили организаторы.
Фото: Pixabay/JamesDeMers
Особое блюдо: последние новости
Ученые: отказ от лактозы может привести к ее непереносимости Клубника и шпинат возглавили рейтинг продуктов с самым высоким содержанием пестицидов Минсельхоз планирует запретить растительные жиры в молочных продуктах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Интернет развязал руки бабам с грязными ртами»33
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом18
Квитко озадачила фанатов своим бюстом156
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников15
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение