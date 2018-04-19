Золотая луковица: парфюмы с главным весенним цветком

Впервые вырастили главный весенний цветок в Персии, и в этой стране к нему всегда было особое отношение. Не случайно самое популярное персидское имя звучит как Лале, что в переводе означает «тюльпан». Вообще, на Востоке он очень почитаем, его изображают на фресках и мозаиках, а уж сколько стихов ему посвящено!.. Стройный стан возлюбленной подобен тюльпану, цвет ее ланит — лепесткам этого цветка, а щеки пламенеют, как горный тюльпан…

Из Персии луковицы тюльпана попали в соседнюю Турцию, и здесь цветок тоже стал особо почитаем — его даже изобразили на гербе страны! Ну и, конечно, его боготворили в сералях султана. Каждая из жен, пытаясь угодить повелителю, стремилась вырастить самый красивый цветок.

Именно из Турции в XVI веке семена тюльпана попали в Европу. Это случилось благодаря австрийскому дипломату, который привез луковицы в Вену. Там цветы произвели настоящий фурор, и началось их победное шествие по миру. Профессор венского университета Клузиус даже сам занимался селекцией и дарил необычные цветы своим друзьям.

В Голландии тюльпан стал своеобразной валютой (луковицы стоили дороже золота). Девушка могла иметь приданое из пары луковиц и считаться завидной невестой. Но подобное продолжалось недолго, вскоре «тюльпановая» биржа была объявлена вне закона, и цветочные миллионеры остались не у дел. Дивный цветок стал украшать и сады бедняков. Но до сих пор лучшие его сорта выращиваются именно в Голландии. Именно здесь впервые был выведен черный тюльпан, названный в честь жены своего создателя — Розы Берле.

А что же происходило в парфюмерии? Ведь интерес к аромату наверняка проявляли лучшие «носы»? Да вот беда, сколько они ни мучились, ничего не выходило. Оказалось, что получить из тюльпана масло или абсолют нельзя. Его аккорд получается, если смешать, к примеру, ароматы лилии и шафрана, а для большей правдоподобности добавить мед или табак. С одной стороны, синтетическое подобие, а с другой — раздолье для изобретательных парфюмеров.

Именно поэтому композиции с тюльпаном настолько разные и абсолютно уникальные. Стоит вспомнить несколько «тюльпановых» ароматов от Bond No 9: марка посвящает все свои творения Нью-Йорку, где яркий весенний цветок как раз очень уважают — все бульвары этого города весной усыпаны разноцветными лепестками. La Tulipe от Bydero — фантазия шведского парфюмера Бена Горхэма: по его мнению, таков аромат идеального тюльпана в весеннем Стокгольме, где аккорды свежести и чистоты соединяются с нотами нежнейших цветов.

А парфюмеры марки L’Artisan Parfumeur оттенили тюльпан восточными нотами: шафраном, медом, рахат-лукумом и дымной кожей. Эта композиция, по их мнению, олицетворяет турецкий пролив Босфор.