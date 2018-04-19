Мастер-класс: убираем морщины на лбу с помощью гимнастики для лица

Инструктор по фейскультуре Валерия Герасина показала читателям Sobesednik.ru , как бороться с морщинами на лбу.

Несмотря на то, что многие к гимнастике для лица относятся довольно скептически, считая, что никакие упражнения не помогут вернуть молодость и упругость коже, миллионы людей, попробовавшие технику на себе, подтверждают обратное.

Гимнастика для лица не так проста, как может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы она действительно подействовала, необходимо обращать внимание на массу нюансов, а самое главное — научиться чувстовать свое тело и взаимодействовать с ним.

Валерия Герасина провела несколько мастер-классов, во время которых показала базовые упражнения для лица. В первой части инструктор показывает, как активировать мышцы лица и головы и избавиться от морщин на лбу.

Кстати, заниматься гимнастикой лица недопустимо, если у вас есть ботокс.

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