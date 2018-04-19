Новый дерзкий бьюти-тренд — ягоды, звезды и другие рисунки на носу

Маленькие рисунки на губах уже были, цветущие сады и натюрморты на бровях — тоже, веки давно стали платформой для экспериментов. А вот до носа Instagram-красавицы добрались только сейчас: и рисуют на нем яркие звезды, аппетитные ягоды и россыпи цветов.

Некоторые используют наклейки: чтобы получить нужный контур или вовсе ничего не рисовать.

Кто-то, впрочем, ограничивается только тонированием кончика носа и цветными веснушками.

А как тебе новый инстатренд? Захотелось покрыть нос звездами или лепестками?

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Фото:Instagram