Маленькие рисунки на губах уже были, цветущие сады и натюрморты на бровях — тоже, веки давно стали платформой для экспериментов. А вот до носа Instagram-красавицы добрались только сейчас: и рисуют на нем яркие звезды, аппетитные ягоды и россыпи цветов.
Некоторые используют наклейки: чтобы получить нужный контур или вовсе ничего не рисовать.
Кто-то, впрочем, ограничивается только тонированием кончика носа и цветными веснушками.
А как тебе новый инстатренд? Захотелось покрыть нос звездами или лепестками?
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Фото:Instagram