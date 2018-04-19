Шик, блеск, красота: 15 шампуней для супер-сияния

С маслами и мицеллами, для легкого расчесывания и супер-объема, с ароматом чая и роз: редакция BeautyHack протестировала лучшие шампуни для блеска волос и рассказала о своих впечатлениях.

Шампунь Fructis «Сила и блеск» 2 в 1, Garnier

«Не знаю, как у вас, но у меня аромат шампуня Fructis неизменно ассоциируется с детством — сразу хочется пойти прыгать в резиночку и пытаться надуть самый большой пузырь жвачкой Love Is. Но даже если не брать в счет ностальгию, шампунь честно выполняет программу-максимум — хорошо очищает и придает волосам заметный блеск. В средстве нет силиконов и парабенов (хоть вред их и не доказан), зато присутствуют натуральные экстракты: фруктовые кислоты, витамины В3 и В6, укрепляющие волосы, и экстракт грейпфрута, который помогает волосам дольше оставаться чистыми и блестеть как в рекламе».

Цена: 179 руб.

Мицеллярный шампунь-ванна Aura Botanica, Kerastase

«Я уже давно не жду никаких чудес от шампуней: у них одна функция — очищать. Но Aura Botanica произвел впечатление, да еще какое! Мой главный критерий выбора — отсутствие сульфатов, парабенов, отдушек. Средство от Kerastase на 96% состоит из органических веществ (остальные 4% «вражеских» агента нужны для связки компонентов). У шампуня жидкая, немного маслянистая консистенция — в составе аргановое и кокосовое масла. Хорошо взбивается в пену — при контакте с водой моментально образуется воздушное облако. При открытии флакона ванна тут же наполняется запахом крепкого, только что заваренного чая с лимоном. Аромат абсолютно «натуральный» — без химических ноток. Шампунь хорошо справляется со своей основной задачей — очищением, но при этом решает еще несколько задач: делает волосы гладкими, блестящими и послушными».

Цена: 2 190 руб.

Шампунь-эксфолиант для истончающихся волос Invati Advanced Exfoliating Shampoo, Aveda

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий:

«Серию для истончающихся волос Invati Advanced американская марка Aveda выпустила в 2012 году. В начале этого года линейку усовершенствовали: обновили состав сыворотки для кожи головы. Два средства — шампунь и кондиционер, которые шесть лет назад разлетелись по ванным всех бьютиголиков, остались неизменно прекрасными! Я настойчиво советую использовать шампунь-эксфолиант вместе с кондиционером. В составе шампуня — куркума и женьшень, которые улучшают микроциркуляцию. А салициловая кислота очищает кожу головы от загрязнений в порах. Новая версия шампуня более плотная по текстуре и напоминает крем для тела. Основа кондиционера — экстракт плодов дерева амла. Он уплотняет волосы и как будто увеличивает их объем, но не утяжеляет и, наоборот, не распушает. Запах у обоих средств волшебный! В двух флаконах уместилось спа на дому! Смесь ментола, куркумы (очень выраженный аромат) и трав одновременно расслабляет по вечерам и бодрит с утра».

Цена: 3 060 руб.

Восстанавливающий шампунь для сохранения цвета Ultimate Color Repair Shampoo, Paul Mitchell

«Для всех обладательниц окрашенной шевелюры поддержание сияющего цвета и свежего вида волос — основная задача. Для тех, кто осветляет их — все еще сложнее. Поэтому одной процедуры окрашивания и тонирования мало. Восстанавливающий шампунь для сохранения цвета от американского бренда Paul Mitchell — это как раз то, что нужно для ваших прядей. Средство хорошо очищает волосы, приятно пахнет и его нужно совсем мало — пенится очень сильно. Самое важное, что шампунь отлично сохраняет цвет, а не вымывает его. Видимый результат будет заметен уже через пару применений. Если решитесь на покупку, то обязательно советую вам обзавестись и кондиционером для мощного комбо-эффекта».

Цена: 1 800 руб.

Шампунь для мелированных волос Lumino Contrast, Loreal Professionnel

«Шампунь предназначен для мелированных волос, а у меня как раз когда-то давно был шатуш, поэтому решила, что попробовать стоит. Шампунь гелевой консистенции, прозрачный и с приятным цветочно-сладким ароматом. Пенится он не так хорошо, поэтому расход у него больше, чем у обычных. Зато промывает волосы идеально, до скрипа. После полного высыхания волосы блестящие и упругие, очень приятно пахнут. Обычно подобные шампуни придают некоторую жесткость волосам, но от Lumino Contrast волосы были очень мягкими и гладкими».

Цена: 732 руб.

Шампунь Young Again Wash Shampoo, Kevin Murphy

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина:

«Существует ли человек, который не любит Kevin Murphy? Мне кажется, что нет! Когда я вижу этот угловатый пузырек, сразу начинаю фантазировать, как же он пахнет? Мне достался омолаживающий шампунь в тубе сочного сливового цвета, аромат у него фруктово-древесный, какой-то космический и ни на что не похожий. Упаковка компактная, а это значит, что можно брать с собой в поездки. По консистенции шампунь густой, экономичный, жемчужно-перламутрового цвета.

При нанесении кажется, что делаешь уход в салоне: волосы становятся плотными, гладкими и перестают путаться. Можно пропустить их сквозь пальцы еще до использования кондиционера. Мне достаточно одного применения, чтобы очистить волосы — они блестят, легко расчесываются, выглядят свежими и ухоженными, а приятным бонусом будет чудесный аромат, который сохраняется даже на следующий день после применения».

Цена: 3 004 руб.

Гиалуроновый шампунь с аргановым маслом, Librederm

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий:

«Очень деликатное средство — оно не вычистит волосы до скрипа (я такое практикую раз в две недели), но подойдет для ежедневного использования. Я знаю, вы оцените: у шампуня очень удобная помпа, его даже в руки брать не надо, чтобы выдавить средство, — обожаю такие флаконы! Шампунь отлично пенится (сульфат в составе на третьем месте) и пахнет алоэ вера. Мне понравилось, что в составе есть аргановое и касторовое масла. Причем не на последнем месте в списке компонентов. Хочется верить, что легкая укладка и отсутствие пушистости после мыться и сушки феном — их рук дело».

Цена: 466 руб.

Мицеллярный легкий шампунь «Идеальные волосы — шелковица», Чистая Линия

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

«Мицеллярной водой в наше время уже сложно кого-либо удивить, а вот мицеллярный шампунь — словосочетание относительно новое и весьма заманчивое. Средство под многообещающим названием «Идеальные волосы» мне сразу понравился — во-первых, аромат сладких леденцов поднимает настроение, а во-вторых, внушительных размеров упаковки нежно-бирюзового цвета хватит надолго. Мицеллярный шампунь идеально подойдет для длинных волос — они становятся послушными, блестящими и, что самое главное, перестают путаться. Состав радует: шампунь на 80% состоит из отвара трав и не содержит силиконов. А мицеллы ощущение чистоты только усиливают — удаляют излишки кожного сала и остатки стайлинговых средств, мгновенно придавая свежесть коже головы».

Цена: 84 руб.

Шампунь Actyva Disciplina, Kemon

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Аня Хоботова:

«Марка Kemon — итальянский семейный бренд профессиональной косметики для волос. В линейках есть огромное количество уходовой, стайлинговой и технической косметики для волос. В салонах красоты эта марка ходит в любимцах, особенно ее полуперманентные тонирующие крем-краски. Они стойкие, насыщенные и практически безвредные.

В моем распоряжении оказался шампунь для непослушных и кудрявых волос. Как раз именно такие у меня — кудрявости им хватает! Шампунь жидкий, оранжевого цвета. В составе нет силиконов, но есть ухаживающие и увлажняющие масла сладкого миндаля и персика — отсюда приятный цветочный аромат. После первого применения волосы действительно стали послушнее, а кудряшки превратились в аккуратные локоны. Производитель для оздоровления волос рекомендует использовать сразу всю серию средств: шампунь, маску, флюид и крем для кудрявых волос. Если один шампунь Kemon дал такой результат, представляю что будет от целой дисциплинирующей серии».

Цена: по запросу

Шампунь Awapuhi Mirrorsmooth Shampoo, Paul Mitchell

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина:

«По консистенции шампунь достаточно жидкий, зато легко распределяется на волосах — пена получается густая. При нанесении чувствуется наличие масел в составе, которые и дают ощущение гладкости. Мои волосы в последнее время стали сухими, и мне шампунь отлично подошел.

После использования есть ощущение, что нанесен кондиционер, волосы не путаются, очищаются с первого раза, как будто на волосы нанесли масло, но при этом они не становятся жирными. После мытья головы этим шампунем волосы быстро высыхают, но при этом остаются увлажненными, гладкими и заметно более блестящими. Упаковка удобная, компактная — люблю тюбики за то, что можно с легкостью израсходовать шампунь до конца».

Цена: 1 680 руб.

Шампунь с антиоксидантами Fully Antioxidant Shampoo, I. C. O. N.

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская:

Блеск и объем — эти два эффекта редко можно получить от одного шампуня, потому что разглаживающие компоненты неизбежно утяжеляют волосы. С Fully от I. C. O. N. — это возможно: средство уплотняет и питает локоны, а еще приподнимает их от корней. Шампунь подходит всем типам волос, но обладает антивозрастными качествами — за это спасибо ягодам асаи, которые выступают еще и в роли мощнейшего антиоксиданта.

Не удивляйтесь — пены будет много, а аромат шампуня напомнит классический запах ухаживающих средств в салоне красоты. Волосы разглаживаются еще в душе — это плюс, когда в спешке хочется «похулиганить» и не наносить бальзам. На легкость расчесывания это никак не повлияет — волосы будут струиться и ловить все лучи солнца.

Цена: по запросу

Шампунь для защиты цвета и блеска Actyva Colore Brillante Shampoo, Kemon

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина:

«Этот шампунь Kemon полностью отвечает потребностям окрашенных и мелированных волос, оказывая на них комплексное действие: быстро и качественно очищает их, освежает кожу головы, увлажняет, делает структуру волоса более плотной и долго поддерживает цвет волос в первозданном виде! Самое важное для меня в выборе любого шампуня — отсутствие в составе парабенов. Kemon как раз исключил их и синтетические красители. Отмечу, что волосы после применения ощутимо мягкие и эластичные. Для моих осветленных кончиков расчесывание без бальзама — просто пытка! Но с этим шампунем все иначе».

Цена: по запросу

Шампунь для блеска волос Biolage Sugar Shine System, Matrix

Тестировала редактор BeautyHack Наталия Капица:

В серии Biolage пять средств: полирующий скраб, кондиционер, термозащитный спрей-вуаль, сыворотка и шампунь. Чтобы придать волосам сияние достаточно последнего — даже без кондиционера получите «зеркало». Шампунь очень деликатно очищает кожу головы и, что важно, не вызывает раздражения. Запах у Biolage Sugar Shine System сладковатый: смесь «барбарисок» и лимона. По консистенции шампунь напоминает жидкий крем. Хорошо пенится и не оставляет на волоса назойливого «послевкусия».

Цена: 519 руб.

Шампунь для блеска волос Diamond Oil Glow Dry, Redken

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова:

«Первое приятное впечатление произвела упаковка шампуня: девчачья розовая бутылочка, которую так и хочется трогать. Сам шампунь прозрачный с гелевой консистенцией и конфетно-цветочным запахом. Он бережно очищает волосы, не стягивая кожу головы, а также придает отличный блеск любому цвету волос. Средство не пересушивает их, даже наоборот, есть эффект увлажнения, а аромат держится в течение целого дня. В линейке есть и скраб для волос, который теперь тоже хочется попробовать после шампуня. Шампунь подойдет для любого цвета и типа волос, даже неокрашенных».

Цена: 1 283 руб.

Ревитализирующий шампунь-ванна Cronologiste, Kerastase

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд:

«Шампунь отлично пенится, имеет минимальный расход, питает и разглаживает мои вьющиеся волосы. Заметила, что они оставались блестящими и увлажненными несколько дней. Средство обладает ревитализирующим эффектом за счет молекулы абиссин, которая синтезируется микроорганизмами, живущими в вулканических глубинах глико-липидов и бисобололу.

Керамиды восстанавливают волосы, а масла (аргановое, камелии, курурузных зерен и амлы) придают ощутимый блеск волосам. Отдельно хочется отметить невероятный аромат чайной розы, легкой древесины и мускуса. Всерьез задумываюсь приобрести парфюм для волос из этой серии».

Цена: 2 890 руб.