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Сестры Кардашьян разделись ради выгоды
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Сестры Кардашьян разделись ради выгоды 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Кортни Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в нижнем белье для рекламы собственного бренда косметики Kourt x Kylie, запуск которого был анонсирован в день рождения Кортни 18 апреля. Об этом сообщает Daily Mail.
20-летняя Дженнер опубликовала в своем Instagram фотографию cо съемки, на которой они с сестрой лежат в белье телесного цвета. В описании она объявила о новой коллаборации.
Кардашьян также выложила снимок с фотосессии. «Мы работали над этим весь год… Три мини-палитры теней для глаз и три цвета губной помады… Сейчас на моих глазах оттенок Matcha, а на губах — Rad. С днем рождения меня!», — написала девушка в описании.
Поклонники поздравляли Кардашьян с праздником и выражали свое восхищение в комментариях. «У Кортни самая естественная красота в семье. Она такая, какая есть, и ей не нужно прилагать усилий и с кем-то соревноваться», — писали они.
В апреле Кайли Дженнер опубликовала в аккаунте Kylie Cosmetics в Instagram фотографию, на которой она демонстрирует зеленый оттенок Ironic на своих губах. Снимок сестры Ким Кардашьян вызвал насмешки подписчиков, сравнивших цвет помады с содержимым детских подгузников.
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