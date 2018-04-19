10 отличных средств с SPF не дороже 1 000 руб.

Бронзер за 690 руб., бальзам для губ за 300 руб. и еще 7 отличных средств с SPF-защитой, на которые стоит обратить внимание.

Выбор блогера Юлии Петкевич-Сочновой

СС-крем, Lumene

CC Cream Lumene CC Color Correcting SPF 20 назван СС-кремом, но на мой взгляд, он бы отлично существовал в категории BB. СС-крем Lumene уже стал легендой — его можно найти и косметичке визажиста, и в косметичке известных блогеров. Неудивительно. После нанесения кожа выглядит сияющей и ухоженной. Недавно бренд расширил цветовую палитру до пяти — найдите свой!

Цена: 950 руб.

Выбор визажиста Ольги Фокс

Крем Sun Beauty SPF 15, Lancaster

Крем Sun Beauty SPF 15, Lancaster — моя находка. Положите его в багаж, когда будете лететь в отпуск, и не беспокойтесь за свою кожу. Солнце, соленая вода и летние приключения этот крем выдержит на сто процентов. Более того, загар с Sun Beauty ляжет гораздо ровнее — кожа после него увлажненная и шелковистая.

Цена: около 1 000 руб.

Выбор фристайл-лыжницы Дары Ховел

Крем Broad Spectrum SPF 35, Badger

SPF-защита нужна не только летом — в горах она тоже очень актуальна. Дара не встает на лыжи, пока не нанесет на кожу солнцезащитный крем. Среди любимых средств девушки — Broad Spectrum SPF 35 от Badger. Главная особенность крема — на 94% органический состав. Среди основных ингредиентов –подсолнечное масло, растительный воск, витамин Е, экстракт календулы и облепихи.

Цена: 850 руб.

Бальзам для губ «Интенсивная защита», Nivea

В кармане Гретхен помимо кошелька и ключей всегда найдется бальзам для губ. Ее выбор — бальзам для губ «Интенсивная защита» от Nivea. Обращайте внимание на средства с защитой от УФ-лучей. У средства нейтральный аромат и таящая текстура — «плавится» на губах при нанесении. Важно: защищает от UVA и UVB-лучей.

Цена: 115 руб.

Выбор певицы Эльвиры T Солнцезащитный крем-гель Anthelios XL SPF50 Dry Touch Gel-Cream, La Roche-Posay

Порадовала мощная защита от солнца. Текстура плотная и очень питательная — необходимо тщательно распределить на лице. Средство подойдет обладателям комбинированного типа кожи — у меня как раз такой. В составе термальная вода — рекомендуем и тем, у кого сверхчувствительная кожа. Мгновенно впитывается и не оставляет ощущения «пленки». Когда поеду на море, буду использовать этот гель-крем перед выходом на пляж.

Цена: около 1000 руб. (со скидкой)

Крем для лица Eau Thermale Light Water Cream SPF20, Uriage

Моя находка — легкий крем на водной основе от Uriage. Использую утром — он легкий и отлично справляется с задачей базы под макияж. Главный компонент крема — термальная вода. Увлажнения на целый день достаточно. Не забивает поры.

Цена: 750 руб.

Четырехцветная пудра с эффектом загара 4SUN, Pupa

Пудра придает лицу красивый, золотистый оттенок загара. Представлена в двух оттенках: с кремовым и розоватым подтоном. В палетке сразу четыре благородных оттенка, которые можно наносить по отдельности или смешивать. Ложится тонкой и шелковистой вуалью, не забивая поры. И, самое главное, в составе предусмотрен SPF 15 — идеальный вариант в период солнечной активности.

Цена: 644 руб.

ВВ-крем Petit BB Aqua, Holika Holika

Один из пяти кремов линейки Petit BB. На мой взгляд, самый удачный. Крем стойкий, плотный, легко накладывается. Проблема жирного блеска меня миновала, но подруги говорили, что Petit BB Aqua выручает и в этом случае: выравнивает тон и матирует.

Цена: 590 руб.

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Солнцезащитный крем для лица и тела Bronzeada, Librederm

Я загораю достаточно хорошо, но с появлением первого весеннего солнца без защиты на улицу стараюсь не выходить — у меня купероз, и кожа моментально краснеет под воздействием ультрафиолета. Новинка от Librederm — универсальный «солдат»: можно использовать каждый день либо брать на пляж. У средства приятный ненавязчивый запах, который пропадает после нанесения. Не оставляет липкости и хорошо защищает кожу от UVA и UVB — излучения.

Цена: 1 013 руб.

BB-крем Photo Ready BB-Cream, Revlon

Если хотите сделать идеальный нюдовый макияж, нанесите Photo Ready BB-Cream под тональное средство, чтобы выровнять тон. На лице есть высыпания? Воспользуйтесь консилером — такие недостатки bb-крем не замаскирует. SPF-фильтр Photo Ready — 30: смело используйте на отдыхе, не боясь обгореть.

Цена: 449 руб.