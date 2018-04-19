Лучшие и худшие: 30 вопросов экспертам о тональных средствах

Вредны ли силиконы в составе тональных средств? Как подбирать тон под тип и цвет кожи? Чем корейсткие BB кремы отличаются от европейских? BeautyHack попросил визажистов, дерматолога и косметического химика ответить на самые важные вопросы о тональных средствах.

1. Как подбирать тональные средства для молодой и возрастной кожи?

В первую очередь смотрите на ее состояние. И у возрастной кожи могут быть «молодые» проблемы: акне или постакне, например. В таком случае и молодой, и возрастной коже подойдет тональный крем Vichy Dermablend — он лучше всех маскирует подобные несовершенства.

Для возрастной кожи без видимых недостатков выбирайте более легкие текстуры с выраженным увлажняющим эффектом — это важно, так как кожа со временем истончается.

Хороши тональные средства с anti-age эффектом. Например, La Mer Soft Fluid Long Wear Foundation. Перед использованием стойких тональных кремов, не забудьте увлажнить кожу.

Здорово, что во многих средствах можно регулировать плотность покрытия: для возрастной кожи выбирайте более легкое, для молодой — более плотное, если она того требует. Отличный пример такого универсального тонального крема — Natura Radiant Longwear Foundation от Nars. В его составе также есть ухаживающие компоненты: экстракты малины, яблока и арбуза, которые улучшают текстуру кожи при регулярном применении. Еще один пример тонального средства, плотность покрытия которого можно регулировать, — Bobbi Brown Skin Long-Wear Weightless Foundation SPF 15.

2. Как подбирать тональный крем под тип кожи?

Тональный крем не должен стягивать кожу. Если это происходит, то вы неправильно подобрали средство. Ориентируйтесь на состояние кожи и свои ощущения — кожа с «правильным» тональным кремом должна выглядеть сияющей!

Я знаю, что многим девушкам сложно определить тип своей кожи. Расскажу о самых важных особенностях. Сухая кожа близка к идеальной, полупрозрачная, с преобладающим розовым и белым подтоном. Она нуждается в большом количестве питательных компонентов, склонна к покраснениям (видны капилляры), натянутая и может шелушиться, часто с бледно-розовыми пятнами на щеках.

Жирная кожа, как правило, имеет желтоватый оттенок и блестит. Она требует тщательного очищения, склонна к возникновению воспалений, угрей и расширенных пор.

3. Как подбирать тональный крем для жирной кожи? У многих девушек после использования любого тона появляется жирный блеск.

Нужно выбирать тон, праймер или увлажнение с матирующим эффектом. Само тональное средство не должно блестеть — иначе матовый эффект любого праймера сойдет на нет. Я часто использую матирующую эмульсию Prep+Prime Skin Refined Zone от M. A. C.

Наношу ее не под тон, а сверху — бьютиблендером — вбивающими движениями.

4. Как подобрать тон под цвет кожи?

Протестируйте оттенок на участке рядом с линией челюсти — так вы увидите, как тон сочетается с цветом кожи на шее и в зоне декольте.

Нанесите 2-3 оттенка. Если тон уходит в серый — оттенок слишком светлый для вас, в желтый — слишком темный. Для девушек с очень бледной кожей я всегда держу в кейсе визажиста крем Nars Siberia Velvet Matte Foundation в оттенке Light 1. Также обратите внимание на корейские BB кремы — у них обычно есть очень светлые оттенки.

5. Меняется ли схема нанесения тона в зависимости от типа кожи?

Схема нанесения не меняется. Если вы уверены в оттенке, начинайте наносить тональное средство с любого места, если не уверены — с зоны по линии челюсти.

6. Как правильно наносить тональный крем?

Есть мнение, что наносить средство пальцами — хорошо, потому что благодаря теплоте рук он лучше распределяется по коже и получается более ровное покрытие. Но я за инструменты для макияжа! Люблю синтетические и натуральные пушистые кисти. Знаю мастеров, которые, наоборот, выбирают плоские кисти, но, по моему мнению, они делают макияж более заметным. Синтетические инструменты хорошо распределяют средство, обеспечивают его экономичный расход. Получается тонкое и ровное покрытие! К этому ведь стремятся все девушки!

На финише иногда использую влажный бьютиблендер — снимает остатки средства и делает тон совершенным!

7. Какого размера должна быть кисть?

Она не должна быть очень большой для того, чтобы вам было удобно наносить тон в уголках глаз, под нос, на крылья носа. Но при этом, повторюсь, выбирайте пушистые инструменты!

8. Как наносить плотный тональный крем?

Расскажу на примере Double Wear от Estée Lauder. Он суперстойкий и очень быстро фиксируется, поэтому вы не можете просто сделать мазки, а потом их растушевать. Сначала нанесите средство на кисть, растушуйте его на руке или палитре, чтобы убрать излишки и равномерно распределить по кисти. Только потом переносите его на кожу небольшими порциями.

Важное правило: лучше добавить второй слой тонального средства, чем нанести сразу много и потом пытаться его убрать.

9. Как наносить тональный крем, чтобы он не подчеркивал шелушения?

Расскажу свой бьютихак.

Если кожа обезвоженная, все средства ложатся сложнее, могут подчеркивать шелушения. В этом случае я использую влажный бьютиблендер и капаю на него каплю масла.

Оно позволяет инструменту равномерно распределить тон по коже и улучшает скольжение.

Такая же схема хороша, если вы наносите плотный тональный крем, но хотите, чтобы на коже он выглядел невесомо.

10. Чем тональные кушоны отличаются от классических тональных средств?

Кушон — это удобный компактный продукт, который везде можно брать с собой, — вам не нужны дополнительные инструменты для его нанесения. Промакиваете пуховку и прикладываете ее к коже, не нужно растирать средство — получится все равно равномерно. Пористая текстура пуховки позволяет использовать небольшое количество тона, поэтому перестараться с макияжем невозможно.

Два важных плюса кушона: он выравнивает тон и оставляет красивое свечение. При этом со средством справится даже человек, который никогда не имел дела с тональными средствами.

Конечно, если кожа очень проблемная, то вряд ли вас выручит кушон, хотя с небольшими недостатками он справится.

11. Как расшифровывать обозначения на тональных средствах?

На тональных средствах Estée Lauder есть цифры и буквы. То есть вы можете увидеть, например, такое обозначение: «1С1» или «1W2». Первая цифра — это номер оттенка (светлый, средний и более темный). Буква — это соотношение холодного и теплого подтона (С («Cold») — холодный, W (Warm) — теплый, N — нейтральный, песочный, подходит большинству). Третья цифра — показатель интенсивности подтона (холодного или теплого). Например, С1 — слегка розовый, С2 — более розовый, С3 — явно выраженный розовый. Тон W3 будет иметь желтоватый подтон.

Если у вас розовая кожа, близко расположены сосуды, есть следы акне, тон с розовинкой сольется с кожей. Лучше выбирать более теплые, натуральные оттенки, чтобы получить здоровый цвет кожи.

12. Как хранить тональное средство?

Вы можете использовать тональный крем три года после открытия. Это официальный срок годности, не нужно бояться, что со средством что-то случится. Не храните средство на жаре или в ванной, где постоянные перепады температуры. Лучше выбирайте сухое место, не под прямыми солнечными лучами.

13. Нужно ли подбирать кисть под конкретное тональное средство?

Размер кисти зависит от размера черт вашего лица. Чем они больше, тем больше должна быть кисть. Но тут все очень индивидуально. Не зря бренды производят специальные кисти для нанесения тона. Бывает, что конкретный тон можно нанести только той кистью, которую для него придумали. У нее определенная плотность ворсинок, форма среза, объем. Чем легче кисть, тем легче получается покрытие. Если хотите тон плотнее, берите более плотную кисть.

14. Как избежать скатывания тона на коже?

Тон может скатываться, если вы неправильно подготовили кожу к макияжу. На ней остался жировой слой, ороговевшие частички, вы использовали базу с одной химической формулой, а тон наносите с другой формулой.

Бывает, что тон скатывается, если кожа переувлажнена. Вы могли нанести увлажняющий крем, затем базу, затем жирный тон — получается масло масляное.

Чтобы тон не скатывался, грамотно очищайте кожу и готовьте ее к макияжу: пенка, тоник, затем праймер (подходящий вашему типу кожи) и тон.

15. Чем корейские BB кремы отличаются от европейских?

Корейские средства очень плотные, у них сильная перекрывающая способность. Европейские BB кремы содержат уходовые компоненты — фактически это оттеночные кремы. Есть также CC кремы (Color Correcting). В них упор сделан на пигмент, который выравнивает тон. Хотя наносятся такие средства тонким слоем и также имеют в составе увлажняющие и питательные ингредиенты.

16. Нужно ли наносить базу под CC и BB кремы?

Нет, это самостоятельные продукты, которые наносятся на протертую минеральной водой или тоником кожу. Никакие базы под них не нужны!

17. Как подобрать оттенок минеральной пудры?

Через минут 20-30 после нанесения минеральная пудра может окисляться на коже — становиться чуть темнее. Чтобы правильно подобрать тон пудры, протестируйте ее. Нанесите поверх термальную воду (или другой спрей, Prep + Prime Fix+ от M. A. C тоже подойдет). Это мгновенно проявит финальный оттенок пудры.

Если нет возможности провести такой тест, выбирайте средство, которое будет чуть светлее вашего тона кожи. Причем, важно правильно выбрать именно подтон пудры. Если у вас золотистый цвет кожи, выбирайте золотисто-желтоватые средства. Если кожа имеет розоватый оттенок, подойдут пудры с красно-розовыми пигментами.

18. Как подобрать консилер?

Советую использовать два средства. Одно — для того, чтобы перекрывать сине-фиолетовые синяки. Выбрать правильный оттенок можно с помощью цветового круга: найдите на нем оттенок, максимально похожий на вашу кожу под глазами, — цвет напротив точно перекроет его. Второй консилер должен быть чуть светлее вашего тона кожи для коррекции отеков и неровностей.

19. Можно ли смешивать тональные кремы разных марок? А тон с кремом для лица?

Можно, предварительно изучив состав. Важно, чтобы у средств были одинаковые основы: например, силиконовые или восковые. Если вы не визажист, но хотите смешивать тоны, советую использовать средства из линеек одной марки.

То же самое и с уходовым кремом. Составы не должны «спорить» между собой. Используйте увлажняющие кремы для лица не на жирной основе.

20. Может ли хороший тон стоит дешево? От чего зависит цена?

В косметической индустрии есть четкое разделение на сегменты: масс-маркет, мидл-маркет и средства класса люкс. Чем ниже сегмент, тем меньше натуральных компонентов. Такие средства могут вызывать привыкание и провоцировать аллергические реакции. Продукты для кожи я рекомендую покупать в сегменте люкс. Но важно понимать, что тут цена очень сильно зависит от имени бренда. В то же время вы будете уверены, что 70% состава — это качественные (и возможно натуральные) компоненты.

Если вы все-таки используете тоны из масс— и мидл-маркета, меняйте их раз в несколько месяцев, чтобы избежать привыкания.

21. Могут ли тональные кремы оказывать ухаживающий эффект? За счет каких компонентов?

Да, если мы говорим о качественных тональных средствах. Они способны не только замаскировать недостатки и выровнить тон кожи, но и обладают такими свойствами, как увлажнение, питание, защита от ультрафиолетовых лучей, перепадов температуры и пыли. Гиалуроновая, молочная, стеариновая кислоты, экстракт водорослей увлажняют кожу, придают ей тонус и упругость. Масляные витамины различных групп (А, В, С, Е) повышают местный иммунитет, восстанавливают кожные покровы. Экстракт водорослей и алоэ восстанавливают водный баланс кожи. А белая глина отлично подойдет для жирной кожи — она регулирует работу сальных желез.

22. Если на коже есть высыпания, вредит ли ей ежедневное использование тонального крема?

Если у вас проблемная кожа, перед использованием тонального средства проконсультируйтесь с врачом дерматокосметологом. Причем смело берите на консультацию свой тональный крем, чтобы врач мог досконально разобраться составе. Выбирайте средства без силиконов с матирующими свойствами. В их составе обязательно должна быть белая глина, крахмал или рисовая мука. Вокруг силиконов сейчас много мифов и многие из них — выдумка, но девушкам с жирной и проблемной кожей я советую отказаться от тональных средств с этими компонентами.

23. Каким должен быть SPF тонального крема для жителя города?

Степени защиты от UV-лучей варьируются от 2 до 100. Оптимальный вариант для жителя города — SPF 30. Если степень защиты выше, то и тональный крем будет плотнее, а это не всем понравится.

24. Какую функцию выполняют силиконы в тональных кремах?

Силиконы в рецептуре либо играют роль качественного модификатора органилептики (чаще в уходовой косметике), либо «держат» средство на лице (в тональных кремах, пудрах, румянах, тенях, базах под макияж, губных помадах/блесках для губ). За первую функцию отвечают легкие силиконы, за вторую — тяжелые, чаще всего диметикон.

Силикон помогает образовывать на коже приятную пленочку, которая будет мешать ей терять влагу и достаточно длительный период времени сохранять увлажненность. В кремах многие силиконы также улучшают текстуру и позволяют без труда распределять по коже жирную субстанцию (так работает, например, циклопентасилоксан).

26. Если у силиконов такие положительные характеристики, откуда появляется столько мифов об их негативном влиянии на кожу?

У большинства покупателей силикон ассоциируется с пленкой, которая несет одну единственную функцию — мешает коже дышать. Однако современные силиконы способны: продлить увлажненность, защитить от агрессивных факторов среды, улучшить качество нанесения/распределения средства, подготовить кожу к макияжу и пр.

Но утверждать только о плюсах силиконов также ошибочно. Как у любого химического продукта, и у него есть отрицательные характеристики. Например, невозможность разложения в окружающей среде, частичное затруднение дыхания кожи, когда на нее нанесены тяжелые формы силиконов в очень больших количествах (но обычно они содержатся только в базах под макияж). Все остальные декоративные продукты, содержащие тяжелые силиконы в меньшем проценте ввода, — тональные кремы, тени, пудры, румяна — не вредят коже даже при ежедневном использовании.

Нужно понимать, что современные тональные кремы — это формулы с большим содержанием силиконов. По-другому создать качественное тональное средство не получится.

27. Но ведь есть минеральные тональные кремы. Как они работают?

Да, есть такие «зеленые» средства. Тут на выбор два варианта. Первый: либо производитель скрывает полный состав, либо вы не сможете нанести крем равномерно и добиться естественного результата. Он не будет стойким и не скроет проблемы.

Силиконы — это вещества, которые всецело заняли рынок работающей как декоративной, так и уходовой косметики.

28. Что должен содержать в себе крем, чтобы отлично скрывать покраснения и другие недостатки?

Компонентов не очень много: диоксид титана, тальк и редко каолин. При этом они должны стоять в начале списка, потому что в середине или ближе к концу они уже не будут выполнять свои функции в нужной степени.

Напоминаю, что согласно номенклатуре косметических ингридиентов INCI, компоненты состава располагаются в порядке уменьшения процента ввода: от самого большого до самого маленького.

29. Каких компонентов не должно быть в тональных средствах?

Длинноцепочечных парабенов (таких как бутилпарабен). Они запрещены в Европе: научно доказано, что длинноцепочечные парабены провоцируют рак молочной железы.

Кроме того, исключайте продукты для лица с минеральным маслом. Как продукт переработки нефти он провоцирует воспаления и обладает камедонным эффектом.

30. Какие компоненты отвечают за сияющий финиш?

Если в средстве есть Mica (знаменитая слюда), то средство будет сиять на коже! Сейчас и тональные кремы, и базы под макияж содержат ее достаточное количествово. Портфолио Mica для разработчиков тональных продуктов безгранично, веер цветов: от бедно-розового до темно-коричневого. Но бывает, что на упаковке производитель обещает невероятное сияние, а в составе нет ничего, что могло бы это сияние обеспечивать. Поэтому на список компонентов все-таки стоит смотреть.