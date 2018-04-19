10 бьюти-бестселлеров, которые действительно работают

Если приглядеться, в Сети можно найти много постов на тему этих баночек и флаконов. И мы с уверенностью заявляем, эти средства стали бестселлерами не просто так.

Помада Russian Red от MAC Помада, выпущенная в девяностых вывела на рынок оттенок под названием «красный русский» — красный с холодинкой, если по простому. Синеватый пигмент в составе формулы дает помаде практически сверхсилу: продукт визуально выбеливает зубы и подстраивается под любой оттенок кожи.

Палетка теней Naked от Urban Decay

Если ищете палетку, которая выручит в любой ситуации, Naked — как раз то, что нужно. Палетка состоит из 12 цветов — от базовых до темных, и их потенциала вам однозначно хватит как для повседневного макияжа, так и для вечернего.

Крем от Nivea

О классическом креме Nivea не зря ходят легенды, он здорово спасает сухую кожу всего тела и зимой, и летом. Некоторые энтузиасты (с особо запущенными случаями) даже делают с ним маски. Цена крема настолько декократична, что это вот все звучит как чудо, но нет, он и правда работает.

Бальзам для губ от Carmex

Знаменитый бальзам, который уже давно официально продается в России, не просто увлажняет губы, но реанимирует их после серьезных трещин и даже лечит воспаления всего за пару применений.

Резинки для волос от invisibobble

Резинки в форме спиралей сделаны из натуральной смолы, потому, несмотря на странную наружность, они не запутывают волосы, не вырывают их, а фиксируют, напротив, идеально.

Спонж для нанесения тонального крема от beautyblender

Спонж on beautyblender уже стал именем нарицательным в бьюти-индустрии, но найти ему замену на деле не так-то просто. Спонж в форме яйца идеально распределяет тональную основу: впитывает излишки и делает так, чтобы основа была незметна на коже.

Крем для рук от L'Occitane

Классика L'Occitane прекрасно увлажняет кожу рук и приятно пахнет чем-то пудровым. Кроме того, о нем просто невозможно забыть из-за красивой упаковки.

Румяна Orgasm от NARS

Румяна сделаны в идеальном персиково-розовом оттенке, который подходит для любого оттенка кожи и выглядит очень естественно. Ну а мерцающие частички в составе формулы добавляют свежести, что уж тут.

Текстурирующий спрей от Oribe

Знаменитый текстурирующий спрей от одноименного бренда любимого стилиста Джей Ло Орбэ Каналеса без преувеличения лучший в своем сегменте. Продукт не только создает естественную текстуру, но и фиксирует укладку, оставаясь совершенно невидимым.

Тушь для ресниц Roller Lash от Benefit

Щеточка самой продаваемой туши Benefit оснащена микрокрючками, которые подтягивают ресницы вверх. По этой причине тушь действительно заметно подкручивает, а еще добавляет объема, но не склеивает ресницы (что очень важно).

Главное фото: Urban Decay