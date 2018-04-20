Джейн Сеймур показала последствия «уколов красоты

67-летняя актриса заявила, что никогда больше прибегнет к ботоксу.

Редко можно встретить звезд, которые не прибегают к помощи если не пластического хирурга, то хотя бы косметолога, особенно, когда возраст уже дает о себе знать. Джейн Сеймур же призналась, что после одной неудачной попытки она ни за что не будет ставить уколы красоты.

20 лет назад она пыталась убрать мимические морщины на лбу с помощью инъекций ботокса. После этого ее лицевые мышцы буквально «заморозились». А для актрисы это просто катастрофа.

Джейн Сеймур некоторое время спустя после уколов

«Я не собираюсь позволить, чтобы что-то мешало моей мимике. Не хочу все время иметь однотипное выражение лица», — говорит звезда сериала «Доктор Куин: женщина-врач».

При этом Джейн вовсе не чурается «усоврешенствований». Например, после рождения детей, она прибегла к пластике, чтоб ее бюст не обвис и выглядел по-прежнему привлекательно. Кроме того, Сеймур не скрывает, что делала небольшую подтяжку век. Но все хорошо в меру: «Когда я пришла к хирургам и мне предложили сделать большую грудь, я отказалась. Зачем мне большие импланты? Просто я хотела, чтоб мой бюст выглядел так же, как до кормления двоих детей».

При этом Сеймур в свои годы выглядит просто превосходно. Шутка ли — пару месяцев назад ей даже предложили сняться для Playboy. «Я сказала им: вы серьезно? — смеется Джейн. — Я 67-летняя женщина. Но они меня уговорили». Конечно, актриса позировала не полностью обнаженной, но тем не менее, снимки получились вполне соблазнительными.

Публикация от Jane Seymour (@janeseymour)

1 Мар 2018 в 12:03 PST Звезда поделилась своими секретами красоты, которые действуют не хуже ботокса. Каждое утро она после душа использует скраб для лица или легкий пилинг и обязательно наносит хороший увлажняющий крем. А макияж сеебе наносит сама, не доверяя визажистам. Ведь кто, как ни мы сами знаем, что лучше подчеркнуть, а какие недостатки спрятать. По словам Сеймур, на мейк-ап ей хватает 10−15 минут.

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