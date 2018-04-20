Косметика, которая поможет выйти замуж

Чтобы вам не пришлось проводить лето в одиночестве, предлагаем уже сейчас начать активную подготовку и быть во всеоружии! И вот список бьют-средств, которые вам точно пригодятся!

Весенне-летняя коллекция Chanel Spring-Summer 2018 Collection, цены по запросу

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Все, что необходимо для отличного настроения. Поверь, с яркими лаками в оттенках розового облака, солнечного желтого, красного томата и пастельно-зеленого тебе не захочется грустить и унывать! Тем более что сейчас весна и разноцветные краски просто необходимы! Кстати, в этой коллекции еще и блески для губ особенные — например, прозрачный Aphrodite небесно-голубого цвета!

Линия Hydra Sparkling, Givenchy (увлажняющая маска — 2746 р.)

peopletalk.ru

Чтобы тебе еще очень долго не пришлось записываться на биоревитализацию или мезотерапию для глубокого увлажнения кожи (это хоть и эффективно, но неприятно), советуем обратить внимание на эти новинки от Givenchy. Они — настоящий источник влаги для кожи. И особенно хороша маска! Нанесла ее (можешь использовать даже каждый день), подождала минут 10–15, и все — можешь считать бьюти-план на день выполненным!

Набор средств для ухода за волосами и телом SpaTouch, 6780 р. (комплект из девяти средств)

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Если ты любишь изысканные легкие текстуры, средства с приятными ароматами, то косметика SpaTouch тебе точно понравится! Кстати, дополнительный бонус этих средств — все они «собраны» из натуральных компонентов и результат дают мгновенный! Пока в линейке всего девять продуктов, и каждый из них достоин внимания. Но нам хотелось бы особенно выделить кондиционер для волос, его можно использовать и как маску — просто не спеши его смывать, выдержи немного дольше, и уже после первого применения ты заметишь, какими шелковистыми и послушными стали твои волосы.

Питательный крем Re-Nutriv Ultimate Renewal Estée Lauder, от 10 500 р.

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Этот крем способен справиться сразу с двумя бьюти-проблемами: морщинами и расширенными порами. Просто используй его каждый день (утром и вечером), и твоя кожа станет ровной, гладкой и упругой!

Коллекция ароматов Ralph Lauren, от 13 500 р., эксклюзивно в ЦУМе

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В этой коллекции каждая девушка найдет свой аромат (всего представлено пять сетов), который покорит не только ее сердце, но и подвигнет его на смелый шаг. Если тебе захочется романтики, то бери «Мечты о Ривьере» с бодрящим лаймом и цветком апельсина, нужны серьезные отношения — не прогадаешь с «Наследием английской элегантности» с розой и белым чаем, а на случай, когда потребуются необычные ощущения, пригодится экзотический парфюм «Сокровища сафари» с нотами бурбонской ванили и драгоценного масла уда.

Кисти для макияжа Nikonorova & Stolyarov, от 700 р.

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В этих кисточках прекрасно все: и дизайн (их очень удобно держать в руке — они не выскальзывают в самый неподходящий момент), и ворс (он удивительно мягкий и приятный для кожи). А еще у них необычные названия! Есть, например, «Николь» — она пригодится для макияжа губ, а вот объемная «Моника» — то, что надо для нанесения пудры, но самые-самые — это, конечно, «Ким» и «Кайли» для контуринга!

Система ухода за волосами Nioxin, от 720 р.

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Поверь, эта система (в нее, кстати, входят шампунь, бальзам и спрей) способна реанимировать даже самые безжизненные волосы (после химии или обесцвечивания, например). Главное — использовать все три продукта сразу и последовательно! И тогда буквально через неделю увидишь результат! Даже сухие кончики будут восстановлены!

Сухой шампунь-пудра Skyline R+Co, 2610 р.

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Просто положи его в сумочку — пусть он будет рядом. С ним твои волосы всегда будут чистыми и ухоженными, даже если ты вдруг будешь ночевать не дома. Кстати, у него еще и прекрасный аромат с нотами бергамота, дикого инжира, кедра и лотоса, так что он тебе и парфюм заменит!

Парные ароматы Eternity Calvin Klein (мужской — 3910 р., женский — 4300 р.)

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Советуем эти новинки комбинировать: они идеально сочетаются между собой. Женская версия оставит на коже приятную свежесть и добавит тебе ноту сексуальности за счет аккорда мускуса, а мужская дополнит ее звучание благодаря лаванде и ягодам можжевельника. Кстати, потом аромат для него ты легко сможешь подарить своему новому избраннику!

Тональная основа с SPF 15 Artistry, 2625 р.

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Этот тональный крем не просто скроет мелкие несовершенства на твоей коже, но и защитит твое лицо от вредного ультрафиолета. Так что позже (спустя несколько лет) тебе не придется бороться с фотостарением и пигментными пятнами!

Коллекция лаков Pastel City Orly, 495 р. каждый

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С этими лаками ты легко сможешь менять свой маникюр каждый день! Выбирай, с какого оттенка начать: с пудово-персикового или ультрамодного фиолетового?!

Матовая помада для губ I’M Matt, Pupa, 775 р.

peopletalk.ru

Какой бы оттенок из этой коллекции ты ни выбрала — яркий или нейтральный, твои губы будут выглядеть соблазнительно и сексуально! В составе каждой помады есть масло дикого манго, которое смягчает и увлажняет кожу, так что с ней и поцелуи будут особенно сладкими!