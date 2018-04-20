Занятия из курса красоты «Все грани совершенства» продолжаются

Девушки Косино-Ухтомского района посетили мероприятие, посвященное красоте. Это уже второе занятие из цикла «Все грани совершенства». Оно организовано Молодежной палатой района.

На этой встрече представительницы прекрасного пола узнали, как делать деловой макияж и наносить маски. Об этом им рассказала консультант известной косметической марки Евгения Родионова. Ведь важно знать не только о том, какая бывает косметика и как ее наносить, но и том, как правильно подобрать соответствующий макияж к определенному образу.

Напомним, что первое занятие состоялось в начале марта. Участницы учились делать несложный весенний макияж.

Тот, кто хочет научиться создавать свой неповторимый образ самостоятельно, может записаться в группу Евгении. Она сообщила, что встречи состоятся 15, 22 и 29 мая с 19.00 до 21.00.