Как правильно принимать душ: 8 советов

Казалось бы — какие премудрости могут быть в такой простой процедуре, как обычное принятие душа? Оказывается, большинство людей, включая нас с вами, очень часто допускают распространенные ошибки — а потом удивляются появлению раздражения и дерматита. Специалисты утверждают, что, если соблюдать несколько довольно простых правил и принимать душ правильно, большинства проблем можно избежать.

Нельзя мыться горячей водой

Полежать в горячей воде ванны всегда приятно — это расслабляет мышцы и очищает мысли. Но душ — дело другое. В случае с ванной вода прогревает кожу, но не лишает ее важного естественного защитного слоя, в то время как струи воды под напором его смывают и разрушают. Результатом смывания липидного барьера становятся сухость, различные виды шелушения и раздражения. Далее мы энергично растираемся полотенцем — и кожа остается совершенно беззащитной.

Правильно делать так: температура воды должна быть едва теплой, до такой степени, чтобы тело не ощущало разницы. А если постараться, взять себя в руки и мыться вообще прохладной водой — то еще и процедуру закаливания можно пройти заодно, что очень полезно для организма в целом.

Не стоит мыться долго

Если используется гель для душа или любое другое очищающее пенное средство, нет никакой необходимости проводить в душе слишком много времени: пяти минут более чем достаточно. Зайти, намылиться, ополоснуть тело не слишком горячей водой — и пора на выход. В этом случае кожа не успеет потерять слишком много влаги — как бы парадоксально это ни звучало в случае с водной процедурой, — деформироваться и заполучить температурный шок.

Очевидный бонус — и вода в этом случае тоже экономится, что тоже само по себе неплохо. Да и домашние перестанут нетерпеливо прыгать под дверью в ожидании своей очереди, еще и времени на утренние сборы прибавится.

Не нужно мыться с мылом каждый раз Еще наши бабушки уверяли нас, что скрипящие тело и волосы — признак качественного мытья, но это совсем не так. Подобное проявление, напротив, означает, что кожа полностью обезвожена, лишена естественного защитного покрытия — следовательно, в нее быстрее проникнут инфекции и солнечные лучи. Выход только один — использовать максимально щадящие и увлажняющие средства для душа и хорошенько увлажнять тело щедрым слоем питательного крема после каждой процедуры.

Не нужно принимать душ дважды в сутки

Порой мы сильно преувеличиваем степень загрязненности своего тела — если, конечно, речь не идет о шахтерах, тренерах силовых программ фитнес-клубов или тех, чья профессиональная деятельность так или иначе связана с активным потоотделением или работой в условиях повышенной загрязненности.

Если вечером вы принимаете душ с гелем, утром вполне достаточно просто ополоснуться прохладной водой — этого будет довольно для того, чтобы окончательно проснуться и взбодриться. Мочалка и пенящиеся средства совершенно не нужны.

Стоит отказаться от использования мочалки

Дерматологи всего мира единодушны — мочалки таят в себе гораздо больше опасностей, чем мы можем вообразить даже в самом страшном кошмаре. Во-первых, нет никакого смысла натираться и растираться каждый день, да еще и не по разу — нужно просто мыться ладонями. Процедуры отшелушивания ороговевших частичек кожи лучше всего проводить раз-два в неделю с помощью мягкого скраба-эксфолианта, этого достаточно.

Вторая причина немедленно и навсегда отказаться от использования мочалки — в ней и на ее поверхности накапливаются миллионы бактерий, которые активно размножаются в теплой влажной среде — и некоторые из них очень опасны для человека. Другими словами, происходит не столько очищение, сколько загрязнение — никто ведь не производит полной дезинфекции этого предмета перед каждым использованием?

Не использовать сильно ароматизированные средства

Да, мы выбираем их именно за запах — но существует множество других способов ароматерапии, даже в ванной на время принятия душа можно зажечь свечу с любимым ароматом, например, или вообще совместить подобное удовольствие с сеансом массажа.

Дело в том, что уходовая косметика для душа со слишком сильным ароматом чаще всего чересчур агрессивна для кожи — часто таким способом маскируют недостатки некачественных компонентов в составе. Лучше всего выбирать нейтральные гели или мягкое мыло, а вдыхать ароматы любыми другими способами.

Второй момент — чисто психологический: привычка вдыхать любимый аромат заставляет совершать одну и ту же покупку снова и снова, даже если косметические свойства средства далеко не лучшего качества, да и в душе в случае применения такого ароматного геля мы склонны проводить гораздо больше времени.

Наш организм устроен так, что требуется постепенное наращивание времени вдыхания определенного запаха, иначе нужная комбинация гормонов не будет синтезироваться и мы будем ощущать себя не такими счастливыми, как раньше.

Не нужно мыть волосы каждый раз Сначала мы тщательно смачиваем волосы, потом энергично вспениваем нанесенный шампунь, затем споласкиваем его до полного исчезновения с волос, а потом повторяем ту же процедуру с бальзамом. Это если не используется, например, маска для волос. Затем наступает очередь скраба и геля для душа. Все эти вещества — часто совершенно противоположной природы воздействия — оказываются поочередно на коже. Если она сухая и чувствительная, нет ничего удивительного, что после долгого времени принятия таких процедур она будет выглядеть и ощущаться далеко не самым прекрасным образом.

Мыть волосы вполне достаточно раз в три дня — а обладателям сухих волос и того реже. Тем, у кого кожа головы склонна к жирности и себорее, — максимум через день. Лучше всего делать это наклоняясь вперед и очень бережно поливая волосы по направлению с затылка, чтобы средства для мытья волос и ухода за ними не попадали на тело. Еще лучше — но это более затратный и менее комфортный способ — мыть волосы в салоне специальной профессиональной косметикой, так они станут гораздо более привлекательными и здоровыми на вид.

Не нужно спешить вытираться полотенцем

Энергично растираться полотенцем до покраснения кожи нужно только в одном случае — если вас посетила идея оздоровиться путем ныряния в прорубь при температуре воздуха минус двадцать. Или если вы только что поплавали в ледяном горном озере ранней весной. Во всех остальных случаях спешить вытереться полотенцем досуха совершенно не нужно — вспомним советы дерматолога. После выключения воды в кране нужно постоять еще минуты две в поддоне или ванне, подождав, пока струи воды стекут вниз. После этого лучше всего слегка промокнуть кожу полотенцем — предпочтение отдать современным вариантам из тонкой микрофибры.

Далее нужно нанести питательный увлажняющий крем прямо на влажную кожу — тогда степень его полезности возрастет в разы, особенно это касается зрелой и увядающей кожи и нежной кожи маленьких детей. Чтобы не тратить времени попусту, разумнее всего нанести крем или лосьон — и, пока он впитывается, заниматься чем-то еще.

Например, стричь ногти, чистить зубы, наносить любимые кремы на лицо и шею, подсушивать или начать укладывать волосы, если они были вымыты. Можно успеть воспользоваться дезодорантом и нанести ухаживающее средство на стопы. Как раз за время подобных манипуляций крем успеет хорошо впитаться, а кожа — подсохнуть настолько, чтобы можно было без проблем надеть халат или любую другую домашнюю одежду.