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Использование правильных кистей для макияжа: почему это важно
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Использование правильных кистей для макияжа: почему это важно 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Сейчас в интернет-пространстве очень много различных бьюти-гуру, которые делают невероятные вещи на лице с помощью косметики. Иногда смотришь на это и думаешь: «Боже, это так красиво, но у меня точно не получится!» — и идешь красить глаза одним оттенком теней. На самом же деле помимо сноровки, которая приходит с опытом, большую роль играют хорошие и правильно подобранные кисти для макияжа.
Тональную основу все наносят по-разному: кому-то удобней пальцами, кому-то спонжем, кому-то кистью. То же самое можно сказать и про хайлайтер, бронзер и румяна. Но нужно учитывать важный фактор: от того, чем вы их нанесете, будет серьезно зависеть то, каким получится результат. Так, спонжем будет более мягко, поскольку он впитывает часть продукта, а кистью получится более плотное покрытие. Но если средства пудровые, то их лучше наносить только кистью; они в целом дают не очень плотное покрытие.
А вот сделать интересный макияж глаз без кисточек будет весьма сложной задачей. Как минимум для простого, но качественного смоки нужна кисть для растушевки (пушистая), плотного нанесения (плоская) и для нижнего века (небольшая пушистая). В принципе, если вы только начинаете, этих трёх кистей вам хватит для освоения простых, но эффектных техник макияжа глаз.
Макияж — это, в первую очередь, способ попробовать себя в разных образах. Когда у нас что-то не получается, это расстраивает. Кисточки намного упрощают задачу и с помощью них проще сфокусироваться на удовольствии от процесса, а не на «а у меня не тушуется как в том видео!».
И напоследок полезный лайфхак: перед тем как наносить средство на лицо, стряхните излишки — это убережет вас от осыпающихся теней.
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