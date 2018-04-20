Сохранить лицо: 6 советов по макияжу для жаркой погоды

Еще немного, и мы будем проклинать погоду не за ледяной ветер и внезапные снегопады, а за пекло, в котором так сложно оставаться красивой. Полностью отказываться от макияжа не хочется даже летом, поэтому я подготовила несколько бьюти-советов для жары. Расскажу, чем заменить тональный крем, как бережно зафиксировать макияж и хорошо выглядеть при любой погоде.

1. Наноси праймер

Количество тональных средств на коже в жаркую погоду лучше свести к минимуму, однако пренебрегать праймером не стоит. Выбирай основу, которая будет сужать поры и делать лицо матовым. Такое косметическое средство поможет дольше сохранить макияж и скрыть несовершенства. Кроме того, все праймеры обладают солнцезащитными свойствами. Защищать кожу от солнечных лучей нужно круглый год, ну а летом без специальных средств на улице и вовсе делать нечего. Если у тебя жирная кожа, выбирай праймер густой кремообразной консистенции или пудинг-праймер, который по текстуре похож на пудру. С жидким праймером макияж может быстро расплыться на жаре.

2. Используй консилер вместо тонального крема

Наносить тональник на жирную кожу при жаркой погоде — дело очень рискованное как для эстетики, так и для здоровья. Если на коже нет прыщиков или пигментных пятен, можешь обойтись одним праймером. При более явных изъянах пользуйся консилером. Наноси его точечно на зону вокруг глаз, подбородок и вокруг носа, хорошо растушевывая. Остальные зоны лица пусть отдыхают от лишнего слоя матирующих средств.

3. Подчеркни губы сатиновой помадой

Стойкие помады не очень удобно использовать каждый день в жару. От блесков для губ предостерегают косметологи — под солнцем они работают по принципу увеличительного стекла и даже могут привести к ожогу. К счастью, сейчас большой выбор не только цветовой палитры косметики для губ, но и текстуры. Сатиновая помада выглядит естественно и мягко увлажняет губы. Это нечто среднее между глянцем и матовостью — в тени она обладает ровным тоном и насыщенностью, а на солнце слегка сияет изнутри. Такую помаду также можно использовать и вместо румян.

4. Держи при себе термальную воду

Термальная вода, дымки, мисты и другие спреи для лица нового поколения обязательно должны найти место в твоей косметичке на летний период. Они выполняют сразу несколько функций. Из очевидного — ты можешь освежиться буквально в любой момент. Сбрызгивать кожу лица термальной водой можно где угодно: после фитнеса, в дороге, в душном офисе. Помимо бодрящего эффекта термальная вода поможет лучше увлажнить кожу — если брызгать ей после каждого этапа ухода; сделать макияж более стойким и создать влажный финиш, убрав «пыльный» эффект от пудры. Разбрызгивай средство на расстоянии 10-15 сантиметров, рисуя в воздухе круг. Еще один способ — распылить воду в воздух и войти в это облако, этим же методом я люблю наносить парфюм. Не дожидайся полного высыхания средства, а промокни излишки салфеткой. Особенно будь аккуратна с водой на солнце, иначе моментально сгоришь.

5. Не злоупотребляй водостойкой тушью

Обойтись в жару без водостойкой косметики сложно, но часто пользоваться такой тушью я все-таки не рекомендую — она трудно смывается и раздражает кожу, поэтому каждый день с таким макияжем не походишь. Используй более щадящие средства. Попробуй наносить обычную тушь и закреплять сверху прозрачной. На нижние ресницы можно нанести только прозрачную тушь, чтобы разделить их и создать аккуратный вид.

6. Нанеси перманентный макияж

Перманентный макияж актуален в любое время года, но летом ты еще раз скажешь себе спасибо за это решение. Изящные брови, губы с четким контуром, подчеркнутые глаза при любой жаре, на пляже, под дождем без ежедневных усилий — такого эффекта не добьешься другими косметическими процедурами. В мастерской Оксаны Тищенко OVTstudio.ru мастера индивидуально подходят к подбору цвета, стиля и метода нанесения пигмента, чтобы подчеркнуть природную красоту женщины. Для достижения натурального эффекта смешивается до 4 оттенков пигмента. Они состоят из органических материалов и не меняют свой цвет со временем. Качественное микропигментирование деликатно скорректирует черты лица, создаст имитацию макияжа или просто подчеркнет достоинства твоей внешности и поможет чувствовать себя увереннее. Процедура не исключает возможности использовать декоративную косметику, но теперь это будет не обязательно. Здесь могут безболезненно удалить остатки прошлого перманента или вывести неудачную татуировку. Кроме того, большой популярностью пользуются инъекционные процедуры для очищения и омоложения кожи. Записаться на консультацию к специалисту