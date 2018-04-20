Ещё
В России снизилось потребление пластиковой упаковки для косметики
Далее:
Читайте также:
Ещё
Женщины разделись во имя уродства
Женщины разделись во имя уродства

В России снизилось потребление пластиковой упаковки для косметики 

ИнформУпак 1 час назад
По словам эксперта, причиной стало снижение производства косметических средств в стране по ключевым сегментам потребления. В частности, выпуск шампуней в период 2015-2017 снизился на 12%, а средства по уходу за лицом — на 49%, в основном россияне стали потреблять меньше жидких кремов и лосьонов для кожи лица.
Доля импорта в потреблении пластиковой упаковки для косметических средств в России за 2017 год составила 42%, с 2016 по 2017 гг. в физическом выражении импорт вырос с 13,4 тыс. тонн до 14,4 тыс. тонн. Основным зарубежным поставщиком упаковки в этом сегменте была названа Беларусь, ей принадлежит почти половина всей импортированной продукции".
ИнформУпак: последние новости
Правила упаковки и хранения пищевых продуктов PepsiCo выведет на рынок свой первый изотонический напиток без сахара В Перми появился интернет-магазин без одноразовой упаковки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые скандальные фото знаменитостей
Женщины разделись во имя уродства
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь
За какой секс женщины готовы платить
Названы продукты, вызывающие неприятный запах тела
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение