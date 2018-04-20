В России снизилось потребление пластиковой упаковки для косметики

По словам эксперта, причиной стало снижение производства косметических средств в стране по ключевым сегментам потребления. В частности, выпуск шампуней в период 2015-2017 снизился на 12%, а средства по уходу за лицом — на 49%, в основном россияне стали потреблять меньше жидких кремов и лосьонов для кожи лица.

Доля импорта в потреблении пластиковой упаковки для косметических средств в России за 2017 год составила 42%, с 2016 по 2017 гг. в физическом выражении импорт вырос с 13,4 тыс. тонн до 14,4 тыс. тонн. Основным зарубежным поставщиком упаковки в этом сегменте была названа Беларусь, ей принадлежит почти половина всей импортированной продукции".